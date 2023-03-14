росія збила американський дрон над Чорним морем: що це за "диво техніки" і для чого він призначений

Американський БПЛА може розвивати швидкість до 13 тисяч кілометрів на годину

Російський літак у небі над Чорним морем зіткнувся з американським БПЛА MQ-9 Reaper. Це був розвідувальний, а не бойовий дрон компанії General Atomics, який після зіткнення був утоплений у нейтральних водах.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі розповів про характеристики американського дрону. Це вид безпілотника призначений для довгострокових польотів, виконання розвідувально-спостережних та бойових завдань.

Американський БПЛА MQ-9 Reaper оснащений турбогвинтовим двигуном, завдяки якому розвиває швидкість від 400 км/год до 13 тисяч км/год. Без підзарядки дрон може літати 24 години.

На бойовій версії дрона є шість точок підвіски:

2 внутрішні — по 680 кг.

2 посередині крила — по 230-270 кг.

2 консольні — по 68-91 кг.

БПЛА MQ-9 Reaper може нести на собі ракети різного класу і навіть бомби:

до 4-х ракет "повітря — земля" AGM-114 "Хеллфайр"; до 8-ї в модифікації MQ-9A

4 ракети "Хеллфайр" і дві бомби Mark 82 з лазерним наведенням (GBU-12 Paveway II)

бомби Mark 82 із GPS-наведенням (GBU-38 JDAM).

ракети класу "повітря-повітря" AIM-9X.

Нагадаємо, що ввечері 14 березня російські винищувачі Су-27 кілька разів скинули паливо на американський дрон. А потім один із них підлетів ззаду і пошкодив пропелер БПЛА. Після цього військові США вирішили втопити БПЛА у нейтральних водах. Як повідомили у Європейському командуванні США, президенту Джо Байдену вже доповіли про подію.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Білорусь може поставити росії дрони. Йдеться кілька видів БПЛА, виробництво яких вирішили раптово збільшити всередині республіки.