На фронті ЗСУ використовують таємничий дрон-камікадзе: у мережі припустили, що це може бути (відео)

Дрон зумів залетіти вглиб позицій ворога і знищити дві російські ЗРК

СБУ показала кадри використання своїми спецпідрозділами нового дрона-камікадзе. Поки що назва цього дрона залишається невідомою, але в мережі припустили, що мова може йти про Phoenix Ghost.

Відео опубліковано на офіційній сторінці СБУ у Фейсбуці. В описі сказано, що новий таємничий безпілотник знищив російські ЗРК "ТОР М2" та "С-300ВМ".

На кадрах видно, як безпілотник розпізнає мету, підлітає до неї та знищує точним попаданням. До речі, ЗРК С-300ВМ відноситься до рідкісних у росії зенітно-ракетних комплексів і є модернізованим радянським зразком С-300В.

У СБУ не вказали час і місце ударів, а також тип боєприпасу, що баражує, та інші характеристики безпілотника. Але опубліковані кадри свідчать, що дрон-камікадзе відмінно виконує свою роботу. Особливо якщо врахувати той факт, що уражені цілі не використовуються на передніх бойових позиціях.

Як правило, ЗРК С-300ВМ із пусковою установкою 9А83М призначений для знищення балістичних цілей і ніколи не розміщується на передньому краї фронту. Для його прикриття використовуються ЗРК ближньої дії, роль якого відігравала саме установка "Тор", яка була знищена на ходу.

На порталі Defense Express припустили, що поразка цілей навряд чи відбувалася в зоні дії ствольної артилерії ЗСУ. Швидше за все, таємничий безпілотник зумів залетіти на велику дистанцію в тил ворога, де й знищив ЗРК.

Ще одна важлива відмінність нового дрона – це великий кут атак. Боєприпас, що баражує, атакував пускову установку С-300ВМ під кутом близько 70–80 градусів, що є великим показником, який недосяжний для більшості дронів-камікадзе. Через це можна припустити, що Україна отримала нові боєприпаси, що барражують, імовірно Phoenix Ghost або Switchblade 600, мова про які йшла в 2022 році.

Також у мережі порівняли характеристики Phoenix Ghost з тим дроном, роботу якого показали у СБУ:

дрон призначений для знищення середньоброньованих цілей

схожий зі Switchblade

може злітати вертикально

час польоту – близько 6 годин

оснащений інфрачервоною камерою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Австралії розробляють дрон із дальністю польоту 15 тисяч км. Він здатний пролетіти всю росію без підзарядки.