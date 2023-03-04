Дрони "Кажани" і квитки на концерт Кобзона на снарядах - Дана Ярова прозвітувала про випробування бойових дронів на півтора мільйони гривень

В планах - протитанкові снаряди

На полігоні в Київській області волонтерка і громадська діячка Дана Ярова з українськими військовими провели випробування бойових дронів "Кажани" і снарядів для них.

"Я не відзвітувала вам, куди я витратила майже півтора мільйона ваших коштів. Викупили, відвезли, та протестували 2 кажана, різної модифікації для спеціально навчених гарних легінів. Провели тестування різних типів снарядів, які ми з вами викупляємо.

Снаряди для дронів, які використовуються вдень. Це вже ми з вами успішно реалізовуємо. І я радію, коли мені надсилають радісні відео, де завдяки всім вам зменшується кількість орків, але збільшується кількість хороших." — поділилася у Facebook Дана Ярова.

Також Дана розповіла, що в планах викупляти протитанкові снаряди. Нещодавно передали вже більше 30 квадрокоптерів "Мавік" і більше 30 бойових дронів.

"Снаряди будемо підписувати для вас. Мене часто питають, що частіше всього пишуть на снарядах. Болюче, коли пишуть за загиблих близьких. Веселе, ваша креативність:

"Квиток на концерт Кобзона, 1 ряд"

"Хочу борщ в Криму"

"Тепер ти хороший"