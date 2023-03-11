На фронте ВСУ используют таинственный дрон-камикадзе: в сети предположили, что это может быть (видео)

Дрон сумел залететь вглубь позиций врага и уничтожить два российских ЗРК

СБУ показала кадры использования своими спецподразделениями нового дрона-камикадзе. Пока что название этого дрона остается неизвестным, но в сети предположили, что речь может идти о Phoenix Ghost.

Видео опубликовано на официальной странице СБУ в Фейсбуке. В описании сказано, что новый таинственный беспилотник уничтожил российские ЗРК "ТОР М2" и "С-300ВМ".

На кадрах видно, как беспилотник распознает цель, подлетает к ней и уничтожает точным попаданием. К слову, ЗРК С-300ВМ относится к редким в россии зенитно-ракетным комплексам и является модернизированным советским образцом С-300В.

В СБУ не указали время и место ударов, а также тип барражирующего боеприпаса и прочие характеристики беспилотника. Но опубликованные кадры свидетельствуют о том, что дрон-камикадзе отлично выполняет свою работу. Особенно, если учесть тот факт, что пораженные цели не используются на передних боевых позициях.

Как правило, ЗРК С-300ВМ с пусковой установкой 9А83М предназначен для уничтожения баллистических целей и никогда не размещается на переднем крае фронта. Для его прикрытия используются ЗРК ближнего действия, роль которого играла как раз установка "Тор", которая была уничтожена на ходу.

На портале Defense Express предположили, что поражение целей вряд ли происходило в зоне действия ствольной артиллерии ВСУ. Скорее всего таинственный беспилотник сумел залететь на большую дистанцию в тыл врага, где и уничтожил ЗРК.

Еще одно важное отличие нового дрона — это большой угол атак. Барражирующий боеприпас атаковал пусковую установку С-300ВМ под углом около 70–80 градусов, что является большим показателем, который недостижим для большинства дронов-камикадзе. Из-за этого можно предположить, что Украина получила новые барражирующие боеприпасы, предположительно Phoenix Ghost или Switchblade 600, речь о которых шла в 2022 году.

Также в сети сравнили характеристики Phoenix Ghost с тем дроном, работу которого показали в СБУ:

дрон предназначен для уничтожения среднебронированных целей

схожий со Switchblade

может взлетать вертикально

время полета – около 6 часов

оснащен инфракрасной камерой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Австралии испытают дрон с дальностью полета 15 тысяч км. Он способен пролететь всю россию без подзарядки.