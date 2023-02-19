Оружие нашей общей победы: в Британии разработали для ВСУ дроны-камикадзе, напечатанные на 3D-принтере

Беспилотник может стать альтернативой ракетам большой дальности

В борьбе с беспощадным русским врагом союзники не только передают ВСУ нужную для боя технику, но и разрабатывают новые, необычные образцы.

Одним из них стал дрон-камикадзе, напечатанный на 3D-принтере, рассказывает "Фокус" со ссылкой на The War Zone.

Согласно сообщению британского издания, ряд компаний Соединенного Королевства принимали участие в программе по разработке секретных дронов-камикадзе для Вооружённых Сил Украины, и именно QinetiQ, смогла пройти все испытания.

Тестовые проекты включали управление и контроль над беспилотниками в воздухе, создание для этого набора датчиков, а также разработка дронов с вертикальным взлетом и посадкой. Кроме этого был показан уникальный дрон-камикадзе с треугольным крылом, хвостовым оперением и двигателями, вероятно, напечатанными на 3D-принтере. В издании пишут, что это может быть один из экспериментальных видов БПЛА, который пообещали дать Украине для более дальнобойных ударов.

Дрон прошел все испытания, но до сих пор неизвестно, находится ли аппарат в Украине.

С учетом же того факта, что британцы передали Украине не менее 2000 беспилотников, включая дроны-камикадзе, в QinetiQ полагают, что в настоящее время БПЛА проходит проверку боем в руках украинских бойцов.

Напомним, что в настоящее время армия дронов ВСУ выходит на новый уровень: теперь операторов-пилотов БпЛА в Украине будут готовить по стандартам НАТО.