Ударов "Шахедами" стало меньше: в ВСУ рассказали, с чем это связано

Не исключено, что россия испытывает дефицит дронов

В последнее время заметно снизилось число российских ударов по территории Украины с применением беспилотников иранского производства.

Как объяснил в эфире единого марафона украинских новостей спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, причин тому может быть сразу две.

Он отметил, что наиболее массированные атаки с использованием дронов "Шахед" были на Новый год и в средине февраля, однако очевидно, что их количество значительно уменьшилось.

"Трудно сказать, с чем именно это связано. Возможно, придерживают для каких-то будущих провокационных действий. Возможно, действительно дефицит у них и ждут поставок", — отметил Игнат.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ в начале февраля появилась информация о том, что москва и Тегеран обсуждают вероятное строительство нового завода в россии, который сможет производить не менее 6000 БПЛА.

Позже стало известно, что россия получила от Ирана не только дроны-камикадзе, но и разведывательно-ударные дроны сразу трех модификаций — Mohajer-6 и 12 Shahed-129 и Shahed-191. Они были куплены для нужд ВМФ рф и доставлены туда по воздуху.