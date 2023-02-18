Ударов "Шахедами" стало меньше: в ВСУ рассказали, с чем это связано
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Не исключено, что россия испытывает дефицит дронов
В последнее время заметно снизилось число российских ударов по территории Украины с применением беспилотников иранского производства.
Как объяснил в эфире единого марафона украинских новостей спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, причин тому может быть сразу две.
Он отметил, что наиболее массированные атаки с использованием дронов "Шахед" были на Новый год и в средине февраля, однако очевидно, что их количество значительно уменьшилось.
"Трудно сказать, с чем именно это связано. Возможно, придерживают для каких-то будущих провокационных действий. Возможно, действительно дефицит у них и ждут поставок", — отметил Игнат.
Как сообщалось ранее, в западных СМИ в начале февраля появилась информация о том, что москва и Тегеран обсуждают вероятное строительство нового завода в россии, который сможет производить не менее 6000 БПЛА.
Позже стало известно, что россия получила от Ирана не только дроны-камикадзе, но и разведывательно-ударные дроны сразу трех модификаций — Mohajer-6 и 12 Shahed-129 и Shahed-191. Они были куплены для нужд ВМФ рф и доставлены туда по воздуху.