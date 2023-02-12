Модифицированные "Шахеды" и замена для дронов: что известно о новом оружии россии против Украины

Враг придумывает все новые способы навредить Украине

Некоторое время назад западные источники сообщали о намерении россии и Ирана построить завод по производству беспилотников на территории страны-агрессора. В то же время речь зашла о новейшем БПЛА, который должен вроде бы создать проблемы украинским средствам ПВО.

В Defence Express предположили, что изучая этот вопрос следует обратить внимание на сообщение разведки о стремлении россии примитизировать свои крылатые ракеты. В них проблема с электронной "начинкой", которая должна обеспечить точность.

Было сделано предположение, что Иран может передать что-то производное от крылатой ракеты и БпЛА. У них есть такой агрегат – Quds, имеющий три модификации. Зрительно он похож на советскую ракету Х-55, но внешностью все и ограничивается.

Одна из модификаций иранской ракеты Quds

Такая ракета мало отличается от дрона по уровню технологичности – в ней установлен турбореактивный двигатель на авиационном керосине TJ100 производства Чехии, или его иранская версия. Длина Quds 5,6 м, дальность полета – до 800 км. Сколько боевой части в ней неизвестно. Стоит отметить, что получателям в Йемене такие ракеты доставляют по частям, а собирают и пускают уже на месте. Их применяли против Саудовской Аравии в 2019 и 2022 годах. Сколько Quds может сделать Иран неизвестно, но эксперты надеются, что они не попадут в руки россиян.

Отметим, что враг уже использует против гражданской инфраструктуры значительно модифицированные Shahed-131. У этого беспилотника изменена боеголовка специально, чтобы нанести максимальный ущерб инфраструктуре и замедлить ремонт. Об этом свидетельствует анализ Conflict Armament Research (CAR).

Боеголовка с многократным действием состоит из нескольких частей:

основной кумулятивный заряд,

18 кумулятивных зарядов меньшего размера для создания вторичного радиального противотанкового эффекта,

две зазубренные предварительно осколочные матрицы, каждая из которых состоит из 11 слоев осколочных кубов; эти матрицы предназначены для создания дополнительного радиального обломочного эффекта для целей с мягкой кожей.

Матрицы обломков, скорее всего, добавили позже — они хуже подогнаны, имеют другое качество. Всё направлено на нанесение поражения.

CAR показывает вид боевой части

Ранее "Телеграф" сообщал, что в декабре враг получил новую партию ударных беспилотников-камикадзе. Украинские военные также наращивают пользование дронами и их отечественное производство.