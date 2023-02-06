Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич специально для "Телеграфа" рассказал, как помешать планам агрессора

Еще осенью 2022 года появилась информация о том, что Москва заключила тайное соглашение с Тегераном, согласно которому рф начнет собственное производство иранских беспилотников на территории своей страны.

В январе 2023-го секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предположил, что одним из таких городов может стать Тольятти. Но не исключил, что есть и другие города.

А в феврале издание The Wall Street Journal сообщило, что обсуждается вероятное строительство такого завода в Елабуге (около тысячи км от границы с Украиной). Он якобы сможет производить не менее 6000 БПЛА.

Какие бы беспилотники ни намеревались создавать россияне при помощи иранцев, речь пойдет об определенном количестве электронных компонентов. С чем проблемы. И если мы размышляем о противодействии таким планам, то можно усилить санкционное давление. Говорить об ограничениях поставок в рф и Иран определенных химических соединений, электроники.

К сожалению, полностью остановить проект по строительству подобного завода очень сложно, если не невозможно. В тех беспилотниках, которыми россия атакует Украину, используется тип микросхем, которые страна-агрессор способна производить сама.

При этом производственных мощностей, учитывая другие задачи, у рф крайне мало. Их не хватает. И дефицит чипов у них есть.

Вопрос – какое направление они оголят, чтобы больше направить на оборонку. Для путина точно не проблема – бросить больше сил на производство оружия, оголив одно из гражданских направлений.

Элементная база в тех же модернизированных рф "Шахедах" достаточно примитивна. Нет ни одной микросхемы, которая имела бы процессоры менее 90 нанометров. А рф имеет производственные мощности для изготовления сложных микросхем, в том числе процессоров, по технологии от 130 нанометров.

С точки зрения химических соединений: если невозможно будет что-то делать из современных материалов, теоретически – всегда можно перейти на более простые.

Поэтому единственное, что может сделать Украина в данном случае, – развивать свои ударные возможности.

Укроборонпром уже анонсировал наличие беспилотного летательного аппарата, способного поражать цели, находящиеся на значительной дистанции.

Было бы логично, чтобы украинские чиновники отошли от традиций меморандумов и обещаний, что "вот-вот будет", а действительно показали работающие образцы. Которые в нужный момент прилетят к заводу в том же городе Елабуга.