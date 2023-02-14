Не только камикадзе: Иран продал россии многоразовые ударные дроны

Иран передал россии 18 ударных БПЛА

Иран продал россии 18 разведывательно-ударных БПЛА — шесть Mohajer-6 и 12 Shahed-129 и Shahed-191. Они были куплены для нужд ВМФ рф и доставлены в страну-агрессор по воздуху. В отличие от уже привычных украинцам Shahed-136, эти БПЛА являются ударными дронами многоразового использования, для чего вооружены бомбами и ракетами.

Об этом со ссылкой на свои источники в Иране сообщает британское издание The Guardian.

Все эти беспилотные летательные аппараты являются довольно новыми образцами, принятыми на вооружении в 2012-2017 годах, правда, значительно уступают в массовости Shahed-136.

По официальным данным, у Ирана больше всего БПЛА типа Mohajer-6, которые при весе в 650 килограммов могут нести до 100 кг полезной нагрузки, в том числе четыре бомбы или противотанковые ракеты.

При этом дроны Mohajer-6 уже использовались против ВСУ и один из них был захвачен украинскими бойцами вместе с бомбами.

БПЛА Shahed-129 является одномоторным винтовым средневысотным разведывательно-ударным дроном и может не только вести разведку, но и сам поражать обнаруженные цели. Для этого он оснащен электронно-оптическим и инфракрасным датчиком, лазерным дальномером для выполнения миссий днем и ночью, аппаратурой передачи видеоданных в режиме реального времени.

Беспилотник якобы может нести до 400 кг полезной нагрузки, развивать скорость до 150 км/ч и летать на дальность до 3400 км, что позволяет держаться в воздухе около 24 часов с практическим потолком более 7000 метров.

Вооружение состоит из 4-8 боеприпасов, в их числе управляемые бомбы Sadid-345 и противотанковые ракеты Sadid-1 (Sadid-342).

БПЛА Shahed-191 имеет турбореактивный двигатель и является уменьшенной копией американского дрона Lockheed Martin RQ-170 Sentinel (захваченного Ираном в 2011 году).

Дрон может быть нести до 100 кг полезной нагрузки, в том числе две бомбы или ракеты Sadid-342, размещенные во внутренних отсеках. Взлет осуществляется с автомобиля, имеющего на крыше специальные крепления.

Что до летных данных, то при скорости до 350 км/ч, БПЛА может пролететь до 1500 км, поднявшись на высоту свыше 7500 метров и проведя в воздухе до 5 часов.

Напомним, что на вооружении оккупантов также имеются надводные дроны-камикадзе, использованные для атаки железнодорожного моста в поселке Затока Одесской области, полученные или разработанные с помощью Франции в 2016-2017 годах.