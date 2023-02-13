Враг получил из Франции морские дроны-камикадзе? Чем оккупанты поразили мост под Одессой

Дроны оккупантам могли помочь создать французы уже после аннексии Крыма

Российские оккупанты могли создать морские надводные дроны-камикадзе, которыми атаковали железнодорожный мост в поселке Затока Одесской области, а помочь им могла французская фирма ECA Group.

Факт использования оккупантами морских дронов-камикадзе 11 февраля подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре по телефону с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

По мнению военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, эти дроны являются результатом сотрудничества французской фирмы ECA Group с оккупантами в 2017 году.

Французы уже после 2014-го несколько лет отправляли в россию безэкипажные катера (БЭК) Inspector Mk-2 и беспилотные подводные аппараты противоминной обороны Seascan Mk 2 для нужд вмф рф. Этими дронами предполагалось комплектовать минные тральщики проекта 12700 "Александрит" и с их помощью вести поиск и уничтожение морских мин.

В планах французов было даже строительство завода по их производству в рф, но от них быстро отказались, как и от поставки большего количества дронов. Тем не менее на базе уже поставленных катеров Inspector Mk-2 россия создала несколько проектов БЭК локальной постройки, в частности катеров типа "Искатель".

"При этом в россии даже не скрывали, что их катера являются копией французских аппаратов", — подчеркнул Александр Коваленко.

Ранее в Украине объявили о создании собственного флота надводных дронов-камикадзе.