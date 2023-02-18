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Ударів "Шахедами" поменшало: у ЗСУ розповіли, з чим це пов’язано

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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"Шахед 136"
"Шахед 136"

Не виключено, що росія відчуває дефіцит дронів

Останнім часом помітно знизилася кількість російських ударів по території України із застосуванням безпілотників іранського виробництва.

Як пояснив в ефірі єдиного марафону українських новин речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, причин тому може бути одразу дві.

Він зазначив, що найбільш масовані атаки з використанням дронів "Шахед" були на Новий рік і в середині лютого, однак очевидно, що їхня кількість значно зменшилася.

"Важко сказати, з чим саме це пов’язано. Можливо, притримують для якихось майбутніх провокаційних дій. Можливо, справді дефіцит у них і чекають на постачання", — зазначив Ігнат.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ на початку лютого з’явилася інформація про те, що москва і Тегеран обговорюють можливе будівництво нового заводу в росії, який зможе виробляти не менше 6000 БПЛА.

Пізніше стало відомо, що росія отримала від Ірану не тільки дрони-камікадзе, а й розвідувально-ударні дрони одразу трьох модифікацій — Mohajer-6 та 12 Shahed-129 та Shahed-191. Вони були куплені для потреб ВМФ рф та доставлені туди повітрям.

Теги:
#Україна #Росія #Іран #БПЛА