Не тільки камікадзе: Іран продав росії багаторазові ударні дрони

Іран передав росії 18 ударних БПЛА

Іран продав Росії 18 розвідувально-ударних БПЛА — шість Mohajer-6 та 12 Shahed-129 та Shahed-191. Вони були куплені для потреб ВМФ Росії і доставлені в країну-агресор повітрям. На відміну від звичних українцям Shahed-136, ці БПЛА є ударними дронами багаторазового використання, для чого озброєні бомбами і ракетами.

Про це з посиланням на свої джерела в Ірані повідомляє британське видання The Guardian.

Всі ці безпілотні літальні апарати є досить новими зразками, прийнятими на озброєнні в 2012-2017 роках, щоправда, значно поступаються масовості Shahed-136.

За офіційними даними, в Ірану найбільше БПЛА типу Mohajer-6, які за вагою 650 кілограмів можуть нести до 100 кг корисного навантаження, у тому числі чотири бомби або протитанкові ракети.

При цьому дрони Mohajer-6 вже використовувалися проти ЗСУ і один із них був захоплений українськими бійцями разом із бомбами.

БПЛА Shahed-129 є одномоторним гвинтовим середньовисотним розвідувально-ударним дроном і може не тільки вести розвідку, але і вражати виявлені цілі. Для цього він оснащений електронно-оптичним та інфрачервоним датчиком, лазерним далекоміром для виконання місій вдень та вночі, апаратурою передачі відео в режимі реального часу.

Безпілотник нібито може нести до 400 кг корисного навантаження, розвивати швидкість до 150 км/год і літати на дальність до 3400 км, що дозволяє триматися в повітрі близько 24 годин із практичною стелею понад 7000 метрів.

Озброєння складається з 4-8 боєприпасів, у тому числі керовані бомби Sadid-345 та протитанкові ракети Sadid-1 (Sadid-342).

БПЛА Shahed-191 має турбореактивний двигун і є зменшеною копією американського дрону Lockheed Martin RQ-170 Sentinel (захопленого Іраном у 2011 році).

Дрон може бути нести до 100 кг корисного навантаження, у тому числі дві бомби або ракети Sadid-342, розміщені у внутрішніх відсіках. Зліт здійснюється з автомобіля, що має на даху спеціальні кріплення.

Щодо льотних даних, то при швидкості до 350 км/год БПЛА може пролетіти до 1500 км, піднявшись на висоту понад 7500 метрів і провівши в повітрі до 5 годин.

Нагадаємо, що на озброєнні окупантів також є надводні дрони-камікадзе, використані для атаки залізничного мосту у селищі Затоки Одеської області, отримані або розроблені за допомогою Франції у 2016-2017 роках.