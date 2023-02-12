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Модифіковані "Шахеди" та заміна для дронів: що відомо про нову зброю росії проти України

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Shahed можуть замінити на інший вид зброї Новина оновлена 12 лютого 2023, 09:39
Shahed можуть замінити на інший вид зброї. Фото ukrayina.pl

Ворог вигадує все нові способи нашкодити Україні

Деякий час тому західні джерела повідомляли про намір росії та Ірану збудувати завод з виробництва безпілотників на теренах країни-агресора. Водночас мова зайшла про новітній БпЛА, який має начеб-то створити проблеми українським засобам ППО.

В Defence Express припустили, що вивчаючи це питання варто звернути увагу на повідомлення розвідки про прагнення росії примітизувати свої крилаті ракети. В них проблема з електронним "начинням", яке мало б забезпечити точність.

Було зроблене припущення про те, що Іран може передати щось похідне від крилатої ракети та БпЛА. В них є такий агрегат — Quds, що має три модифікації. Візуально він схожий на радянську ракету Х-55, але зовнішністю все і обмежується.

Одна з модифікацій іранської ракети Quds
Одна з модифікацій іранської ракети Quds

Така ракета мало відрізняється від дрона за рівнем технологічності — в ній встановлений турбореактивний двигун на авіаційному керосині TJ100 виробництва Чехії, або його іранська версія. Довжина Quds 5,6 м, дальність польоту — до 800 км. Скільки бойової частини в ній — невідомо. Варто зазначити, що до отримувачів в Ємені такі ракети доставляють по частинах, а збирають і пускають вже на місці. Їх застосовували проти Саудівської Аравії в 2019 і 2022 роках. Скільки Quds може виготовити Іран невідомо, але експерти сподіваються, що вони не попадуть в руки росіян.

Зазначимо, що ворог вже використовує проти цивільної інфраструктури значно модифіковані Shahed-131. У цього беспілотника змінена боєголовка спеціально, аби заподіяти максимальну шкоду інфраструктурі та сповільнити ремонт. Про це свідчить аналіз Conflict Armament Research (CAR).

Боєголовка з багаторазовою дією складається з кількох частин:

  • основний кумулятивний заряд,
  • 18 кумулятивних зарядів меншого розміру для створення вторинного радіального протитанкового ефекту,
  • дві зазубрені попередньо осколкові матриці, кожна з яких складається з 11 шарів осколкових кубів; ці матриці призначені для створення додаткового радіального уламкового ефекту для цілей з м'якою шкірою.

Матриці уламків найімовірніше додали пізніше — вони гірше підігнані, мають іншу якість. Все спрямоване на нанесення ураження.

Shahed-131 боєголовка
CAR показує вигляд бойової частини

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в грудні ворог отримав нову партію ударних беспілотників-камікадзе. Українські військові також нарощують користування дронами та їхнє вітчизняне виробництво.

Теги:
#Росія #Іран #БПЛА