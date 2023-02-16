Израиль поможет Украине бороться с российской агрессией: подробности

Новая система будет распознавать запуски ракет и дронов

Израиль, глава МИД которого впервые с начала войны приехал в Киев, поможет Украине усовершенствовать сигналы оповещения о тревоге. Иностранные специалисты создадут специальную систему раннего предупреждения о воздушной угрозе.

Об этом стало известно во время выступления глав МИД Украины и Израиля в четверг, 16 февраля. В частности, программа будет извещать не только о ракетах, но и о беспилотниках.

Министр иностранных дели Израиля Эли Коэн заявил, что его визит в Киев — это еще один сигнал о том, что страна поддерживает Украину и будет продолжать это делать.

"Мой визит в Киев — это еще одно свидетельство нашей поддержки украинского народа… Израиль будет продолжать нашу поддержку в будущем… Мы будем помогать в разработке системы раннего предупреждения для Украины", — сказал израильский министр.

Система оповещения об опасности в воздухе использует данные с радаров и оптических устройств, чтобы обнаружить запуски ракет и беспилотников. Эти технологии могут идентифицировать размеры объектов и определять уровень опасности, а затем передавать данные на электронную карту. Гражданам в таком случае приходит оповещение на телефон, или же можно узнать об опасности через радио, телевидение или сирену.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Израиль передаст Украине "умные" технологии, которые помогут распознавать в небе ракеты и дроны.