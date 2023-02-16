Ізраїль допоможе Україні боротися з російською агресією: подробиці

Нова система розпізнаватиме запуски ракет і дронів

Ізраїль, голова МЗС якого вперше з початку війни приїхав до Києва, допоможе Україні удосконалити сигнали сповіщення про тривогу. Іноземні спеціалісти створять спеціальну систему раннього попередження про повітряну загрозу.

Про це стало відомо під час виступу глав МЗС України та Ізраїлю у четвер, 16 лютого. Зокрема, програма сповіщатиме не лише про ракети, а й безпілотників.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що його візит до Києва — це ще один сигнал про те, що країна підтримує Україну і продовжуватиме це робити.

"Мій візит до Києва — це ще одне свідчення нашої підтримки українського народу… Ізраїль продовжуватиме нашу підтримку у майбутньому… Ми допомагатимемо у розробці системи раннього попередження для України", — сказав ізраїльський міністр.

Система оповіщення про небезпеку у повітрі використовує дані з радарів та оптичних пристроїв, щоб виявити запуски ракет та безпілотників. Ці технології можуть ідентифікувати розміри об’єктів та визначати рівень небезпеки, а потім передавати дані на електронну карту. Громадянам у такому разі надходить сповіщення на телефон, або ж можна дізнатися про небезпеку через радіо, телебачення чи сирену.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Ізраїль передасть Україні "розумні" технології, які допоможуть розпізнавати в небі ракети та дрони.