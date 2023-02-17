Армия дронов выходит на новый уровень: пилотов БпЛА в Украине будут готовить по стандартам НАТО

"Аэроразведка" начала специальные курсы для бойцов Сил обороны в прифронтовых областях

Общественная организация "Аэроразведка" запускает специальные курсы пилотирования беспилотниками в новом формате, цель которых — не просто научить военных руководить БПЛА, но и обрабатывать и передавать полученные разведывательные данные через систему ситуационной осведомленности "Дельта". Ожидается, что это позволит подготовить комплексно обученных военных, которые будут работать в процессе ISTAR.

Об этом "Телеграфу" сообщила пресс-служба ОО "Аэроразведка".

"Роботизированные технологии и ситуационная осведомленность – путь к нашей победе. ISTAR – один из процессов НАТО, который сейчас внедряется в Украине и позволяет нам ускорить победу. "Аэроразведка" понимает необходимость современных технологий и стандартов в армии и воплощает их на практике. Обучение пилотированию дронами и использованию "Дельты" – это первый шаг", — сообщила глава ОО "Аэроразведка" Инна Гончар.

Отмечается, что курсы проходят в прифронтовых областях, что позволяет учиться практически в боевых условиях. Программа рассчитана на 5 дней. На первом этапе предусмотрено 5 наборов групп по 10 человек, что позволит выпустить 50 сертифицированных пилотов.

Программа поделена на теоретическую и практическую части. Военные получат информацию об основных задачах группы БПЛА – разведку, поиск, наблюдение, корректировку и поражение, ознакомятся с видами БПЛА и их характеристиками, узнают, что влияет на управление БПЛА и как не потерять дрон, научатся планировать задачи с максимальной эффективностью и безопасностью для экипажа.

Кроме того – овладеют практическим применением системы ситуационной осведомленности "Дельта", которую украинские военные используют для планирования и ведения боевых действий, координации и получения ситуационной осведомленности.

Ожидается, что после теории – активная практика для оттачивания полученных знаний "в полях", изучение всех важных нюансов управления дронами. В заключение – экзамен, который также будет включать выполнение практического задания.

"Подготовка пилотов БПЛА, имеющих практику по обработке и передаче полученных разведывательных сведений и материалов по системе ситуационной осведомленности "Дельта", существенно повысит эффективность операций и сделает нашу армию более сильной и современной", — добавляет Инна Гончар.

Отметим, ISTAR означает разведку, наблюдение, обнаружение целей и разведку. В своем широком смысле ISTAR — это практика, объединяющая несколько функций на поле боя, чтобы помочь боевым силам использовать свои датчики и управлять собираемой ими информацией.

Как сообщалось, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров называл системы ситуативной осведомленности одним из ключевых технологических факторов успеха ВСУ в войне против россии.

"Телеграф" также писал, что недавно в Украине запустили собственный дрон на ракетном двигателе.