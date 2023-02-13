Главное технологическое оружие ВСУ, преимущества Украины и "Дія" для военных: 10 главных тезисов из интервью Федорова

Глава Минцифры рассказал много интересного о технологических аспектах войны и дальнейших планах трансформации Украины в цифровое государство

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров дал развернутое интервью "РБК-Украина" о войне, киберфронте, IT-отрасли, новых функциях "Дии" для госслужащих, военных и украинцев за рубежом, и многое другое.

"Телеграф" выделил для вас 10 тезисов о самом важном.

Война технологий

Украинские военные имеют технологические успехи благодаря:

Starlink — это связь на поле боя, трудно представить, как без них можно было бы построить эту сетевую войну; БпЛА, — это глаза бойцов и возможность бить врага системы ситуативной осведомленности, которые позволяют в режиме реального времени наносить слои информации на карту, чтобы принимать эффективные решения.

Однако трудно говорить, что у кого-то есть преимущество — российские военные и, в частности, "вагнеровцы" с рациями и БпЛА могут быть эффективными даже без Starlink, к тому же они учатся сбивать украинские дроны и имеют больше финансовых ресурсов, чтобы покупать новые продукты, БПЛА или использовать средства РЭБ.

"Сейчас происходит технологическая и организационная война. Кто быстрее приспосабливается к новым технологическим условиям ведения войны, тот, конечно, побеждает на определенном участке и стратегически. Поэтому россияне учатся быстро, мы учимся быстро, но сейчас нам нужно быть впереди", — подчеркивает Федоров.

Кибервойна

россия еще в ноябре и декабре 2021 года пыталась положить информационные системы в Украине, как удаленно, так и физически, и сейчас каждый день фиксируются десятки атак, — но Украина наладила систему защиты от врага.

Мы с вами не обращаем внимание на то, что не болит. Каждый день происходит защита информационных систем. Но нет утечек информации и все системы функционируют, поэтому мы с вами этого не чувствуем и думаем, что этого возможно и не существует. Но на самом деле это просто системная слаженная работа.

Я могу точно сказать, что в этом направлении мы защищены и успешно контратакуем. Думаю, что сейчас на киберфронте в войне с россией преимущество на нашей стороне.

Ситуация с SpaceX

В компании Илона Маска говорили, что ограничивают спутниковую связь для управления дронами, мол, они не хотят использовать эту технологию как оружие, однако на сегодняшний день в Украине не наблюдается проблем с работой терминалов Starlink.

Несколько месяцев назад были изменения от SpaceX в функционировании geofencing. Сейчас все работает. Я считаю, что Илон Маск является одним из самых больших частных доноров для Украины. По нашим оценкам, вклад компании SpaceX – это более 100 миллионов долларов. Поэтому надеемся на дальнейшую стабильную работу Starlink в Украине.

Армия дронов

За 8 месяцев проект "Армия дронов" на UNITED24 купил 1765 беспилотников на 3,4 млрд гривен, также было обучено уже более 3500 пилотов для работы с ними.

Сохранение жизней благодаря работе дронов – это первая задача проекта. Настройка системной работы таким образом, чтобы БПЛА использовались максимально эффективно. И во-вторых, дроны помогают быть максимально точными бьющим по противнику артиллеристам. Это ключевые цели. А как их добиваться, это уже большое количество проектов – производство дронов в Украине, закупка, подсчет потребностей, оценка способностей, кристаллизация доктрины ведения войны благодаря БПЛА, организационные изменения, обучение пилотов, обучение командиров, логистика, развитие системы ситуативной осведомленности. Это лишь несколько факторов успеха, которые нужно развивать одновременно, чтобы быть более эффективными.

Планы "Дії" на 2023 год

Мы закончим отцифровывать все популярнейшие сервисы в Украине. Если взять 120-130 популярнейших услуг, а это 90% всех обращений граждан к государству, то они в этом году будут оцифрованы.

"Дія" для военных

Прорабатывается цифровое удостоверение ветерана и возможность получать сервисы для ветеранов. Также Минцифра присоединилась к проекту трансформации ВВК. Это комиссии, через которые проходят ветераны, получившие ранения в поле боя. И сейчас там есть бесчеловечная бюрократия, так нельзя относиться к ветеранам. Потому мы помогаем цифровизировать это направление, внедрить медицинские электронные системы в госпиталях.

Но "Дію" точно не будут использовать, чтобы отправлять повестки.

"Дія" для чиновников и бизнеса

"Дія" будет работать для юридических лиц. Это будет определенная технологическая революция. К примеру, если вы хотите стать предпринимателем, можно будет зарегистрировать свое дело. Вы сможете авторизироваться в "Дії" и система поймет, что вы предприниматель, руководитель или учредитель компании. Вы сможете за несколько кликов делегировать электронную подпись другим лицам, бухгалтерам или другим членам команды. И дальше мы будем наращивать новые функции для юридических лиц, в частности, взаимодействие с налоговыми органами.

Правительство уже работает на электронном документообороте и почти ничего не подписывает "на бумаге", также разрабатывается проект, позволяющий через мобильное приложение госслужащим получать больше услуг внутри правительства. Ориентировочно к концу весны уже запустят первые услуги и госслужащие почувствуют, что такое настоящая цифровизация.

Рост IT-отрасли

IT – это единственная отрасль, выросшая за 2022 год, и возросшая на неплохой процент. По данным НБУ, в 2022 году экспорт IT-услуг из Украины вырос на 5,8% по сравнению с 2021 годом – до 7,35 млрд долларов. И многие стали свитчерами, перешли и начали работать в IT.

Такие компании имеют валютные доходы из-за рубежа, в том числе и платят налоги, на которые Украина покупает оружие, а потому их нужно поддерживать.

Некоторые IT-компании сомневались, что украинские специалисты смогут исправно работать в условиях войны, однако с каждым месяцем все больше компаний адаптируется.

Забота об украинцах за границей

По разным оценкам, с начала вторжения из Украины уехали около 9 млн человек. Сейчас не так много есть ситуаций, когда "Дія" может помочь им, однако Минцифра работает с МИД и Минюстом для того, чтобы услуги, связанные с консульствами и нотариальными доверенностями, были оцифрованы и упрощены.

В Варшаве открыли центр "Дія.бізнес", чтобы привлекать украинцев там, учить, как вести бизнес онлайн, как открывать бизнес и вести его в Украине.

"Большой вопрос образования. Это не моя компетенция, но точно нужно продолжить запускать образовательные проекты для школьников, студентов и граждан любого возраста за границей. Нам нужно давать ценность украинцам за границей, чтобы они видели, что мы заботимся о них, что есть возможности для развития", — говорит Федоров.

Э-гривна

Еще до 24 февраля 2022 года речь шла о проекте электронной гривны — он развивается.

"Недавно мне презентовали на базе продукта Stellar электронную гривну. Они разработали первые транзакции на блокчейне, как можно отследить движение этих средств. Я написал письмо Нацбанку о том, что надо ускорить процесс развития электронной гривны. По законодательству, в 2024 году НБУ уже должен запустить пилоты, но мы хотим запустить уже в этом году, а не откладывать на следующий. Поэтому идет коммуникация с Нацбанком и бизнесом", — подчеркивает Федоров.