В Украине запустили первый собственный дрон на ракетном двигателе (видео)

Запуск прошел успешно

В Украине состоялся первый ракетный старт беспилотного летательного аппарата. В сети уже появилось видео с этого момента. Пользователи прозвали ударный беспилотник "аналогом Шахедов", которые оккупанты используют для атаки на украинские города.

Об этом событии сегодня, 12 февраля, на своей странице в Facebook сообщил научный сотрудник химического факультета КНУ им. Шевченко и руководитель NAURocket Сергей Пипко. Соответствующее видео запуска опубликовал в своем Telegram-канале известный украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Пипко также перечислил несколько значимых плюсов стартовых ракетных ускорителей для БПЛА. По его словам, собирать и разбирать катапульту не нужно, запуск можно производить с очень короткой направляющей или вообще без направляющей, с места. Еще одним плюсом он называет запуск залпом. За минуту можно выпускать несколько штук. Кроме того, запускать беспилотник можно под большим углом к горизонту или даже вертикально. Это говорит о том, что производить запуск можно из леса, окопа, из городской застройки и т.д.

Отметим, что Сергей Пипко является руководителем и ведущим специалистом NAURocket – студенческого конструкторского бюро экспериментального ракетостроения Национального авиационного университета., которое занимается разработкой твердотопливных, гибридных и жидкостных ракетных двигателей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Соединенные Штаты готовы передать Украине современные беспилотные летальные аппараты Reaper MQ-9 за смешную цену — один доллар.