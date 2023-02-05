Теоретические БПЛА может находиться в воздухе любое нужное для удара по москве или питеру количество часов

Пока не известно, воспользовались в волонтерском сообществе сообщением о разработке "авианосца для дронов", который будет нужным в битве за украинский Крым, но неугомонные китайцы уже предложили новую полезную новинку – дрон, который может не приземляться на землю для подзарядки.

Первые сообщения об изобретении ученых из Северо-Западного политехнического университета в Сяньяне появились несколько недель назад.

Секрет "долгоживучести" дрона – в том, что его дистанционно питает лазер.

Конечно, новинка не рассчитана на войну – предусмотрительные китайские ученые написали, что такой дрон важен для использования в сельском хозяйстве, службах по чрезвычайным ситуациям и многих других сферах. Но опыт обыкновенного "картографического" советского БПЛА показывает, что даже он может использоваться для уничтожения "путинских стервятников" – бомбардировщиков в Энегельсе, которые производят залпы по мирным украинским городам.

Поэтому будем надеяться, что при некоей доработке новый дрон вкоре посетит воздушное пространство москвы, питера и других городов, которые безмятежно считают себя "глубоким тылом" и уверены в своей безнаказанности. Конечно, речь идет, прежде всего, об уничтожении не жилых зданий, а военных объектов.

Но, возвращаясь к устройству "вечного дрона": инженеры предложили превратить в источник энергии для него лазерный луч. Они установили на аппарате фотоприёмник, который преобразует падающий на него свет лазера в электрическую энергию.

Вместе с тем пришлось создать интеллектуальную систему визуального слежения за дроном в широком спектре погодных условий и в любое время суток, чтобы свести потери энергии к минимуму. В частности, на передающей стороне КПД составлял от 50% до 85% — в зависимости от того, насколько мощным был лазер. На приёмной же стороне потери доходили до 50%. Однако основная цель была достигнута — дрон оставался в воздухе и мог продолжать летать, пока его питает лазер или составляющие части беспилотника работают должным образом.

Другими словам, возможности квадрокоптере в воздушном пространстве мордора практически неограничены.

Напомним, ранее сообщалось о том, в чем украинский "Чаклун" превосходит "Орлан" оккупантов.