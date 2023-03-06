Пролетит всю россию без подзарядки: в Австралии испытают дрон с дальностью полета 15 тысяч км

БПЛА может летать в течение 30 часов на максимальной высоте 17 км

Пока в стране-агрессоре переживают настоящий шок от участившихся атак "неизвестных" дронов, технологии не стоят на месте, и уже разрабатывается БПЛА с особой дальностью полета – более 15 тысяч км.

О чудо-птичке рассказывает издание Gagadget.

Такой аппарат может при необходимости во время одного полета пролететь над всеми важными объектами врага и успешно вернуться на базу за новыми бомбами.

Производитель "супер-дрона" MQ-4C Triton — американская компания Northrop Grumman. В прошлом году она представила свой "Тритон" заказчику — Королевскиам военно-воздушным сила Австралии – а сейчас готовит к первому полету.

Известно, что всего австралийцы заказали три беспилотника. Представители Northrop Grumman заявили, что работа над австралийскими MQ-4C идёт в соответствии с графиком. Первый дрон называется AUS1 и совершит дебютный полёт летом 2023 года. Об этом сообщила руководитель программы Triton Ро Коули-Брунер (Rho Cauley-Bruner).

На данный момент MQ-4C Triton AUS1 находится на стадии испытаний. В третьем квартале 2023 года беспилотник впервые поднимется в небо, а передача Королевским ВВС Австралии намечена на середину 2024 году.

Также Ро Коули-Брунер отметила, что Northrop Grumman начала строительство второго беспилотника, AUS2. Работы начались в январе 2023 года. Третий экземпляр MQ-4C Triton находится на заводе в Мосс-Пойнте, а в следующем месяце будет отправлен в Палмдейл.

Triton – это беспилотный летательный аппарат большой дальности и высоты полёта. Он был разработан на базе RQ-4 Global Hawk для Военно-морских сил США. Дрон предназначен для наблюдения и разведки. Стоимость программы разработки составляет почти 13 млрд долларов, а цена одного БПЛА – более 120 млн долларов.

Дрон оборудован двигателем Rolls-Royce AE 3007. Максимальная скорость составляет 610 км/ч, а крейсерская – 575 км/ч. БПЛА может летать в течение 30 часов на максимальной высоте 17 км. Практическая дальность превышает 15 тысяч км. Экипаж MQ-4C Triton состоит из четырёх операторов.

К сожалению, пока что такой дрон не по карману волонтерам, но, возможно, какими-то наработками австралийцы поделятся с нашим будущим заводом по производству беспилотников.