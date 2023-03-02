Белорусские партизаны показали видео с аэродрома "Мачулищи": вели разведку обычным дроном из магазина

Дрон беспрепятственно подлетал к самолету А-50

Организация бывших белорусских силовиков BYPOL опубликовала видео с полётом дрона на аэродроме "Мачулищи" под Минском. Том самом, где несколько дней назад прогремел взрыв и, вероятно, был подорван самолет ДРЛО А-50.

На YouTube-канале организации было опубликовано видео, переданное боевой группой участников плана "Перамога". На кадрах можно увидеть, что дрон беспрепятственно проник на объект, где располагается военная техника россии.

По всей видимости, он остался абсолютно незамеченным для вражеского ПВО и даже смог незаметно приземлиться на радиолокационную станцию самолета.

"Беларуские партизаны на протяжении 2-х недель с помощью дронов гражданского назначения, приобретенных в магазине, вели авиаразведку на военном аэродроме "Мачулищи". Во время одной из успешных операций по разведке дрон не только залетал на охраняемую территорию указанного аэродрома, пролетал вблизи российского военного самолёта ДРЛО А-50У, но даже садился на его радиолокационную станцию ("тарелку")", — говорится в сообщении.

В организации отметил "восхитительную" работу средств антидроновой борьбы, на которые были потрачены огромные суммы.

"Ну и как себя проявили хвалёные средства антидроновой борьбы на разработку и производство которых затрачены десятки миллионов рублей бюджетных средств? Ответ очевиден — никак. А докладывалась ли информация об этих инцидентах самоназначенному правителю? Конечно же нет", — добавили в BYPOL.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 27 февраля на аэродроме "Мачулищи" российский разведывательный самолет А-50 атаковали дроны. В результате происшествия были повреждены передняя и центральная части самолета, а также радиолокационная антенна и авионика.