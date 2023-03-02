Білоруські партизани показали відео з аеродрому "Мачулищі": вели розвідку звичайним дроном із магазину

Дрон безперешкодно підлітав до літака А-50

Організація колишніх білоруських силовиків BYPOL опублікувала відео з польотом дрона на аеродромі "Мачулищі" під Мінськом. Тому самому, де кілька днів тому пролунав вибух і, ймовірно, було підірвано літак ДРЛВ А-50.

На YouTube-каналі організації було опубліковано відео, передане бойовою групою учасників плану "Перамога". На кадрах можна побачити, що дрон безперешкодно проник на об’єкт, де розташовується військова техніка росії.

Очевидно, він залишився абсолютно непоміченим для ворожого ППО і навіть зміг непомітно приземлитися на станцію радіолокації літака.

"Білоруські партизани протягом 2-х тижнів за допомогою дронів цивільного призначення, придбаних у магазині, вели авіарозвідку на військовому аеродромі "Мачулищі". Під час однієї з успішних операцій з розвідки дрон не тільки залітав на територію вказаного аеродрому, що охороняється, пролітав поблизу російського військово літака ДРЛО А-50У, але навіть сідав на його станцію радіолокації ("тарілку")", — йдеться в повідомленні.

В організації відзначили "чудову" роботу засобів антидронової боротьби, на які було витрачено величезні суми.

"Ну і як себе проявили хвалені засоби антидронової боротьби на розробку та виробництво яких витрачені десятки мільйонів рублів бюджетних коштів? Відповідь очевидна — ніяк. А чи доповідалася інформація про ці інциденти самопризначеному правителю? Звісно ж, ні", — додали в BYPOL.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 27 лютого на аеродромі "Мачулищі" російський розвідувальний літак А-50 атакували дрони. Внаслідок пригоди були пошкоджені передня та центральна частини літака, а також радіолокаційна антена та авіоніка.