З’явилися перші фото "провісника війни" після вибухів на аеродромі "Мачулищі"

Борт перегнали до іншого місця стоянки

Після підриву російського військового літака Іл-76 А-50У на білоруському військовому аеродромі Мачуліщі, який ще називають "провісником війни", з’явилися перші супутникові знімки, що демонструють пошкодження борту.

Фотографіями поділився журналіст CNN Gianluca Mezzofiore.

На супутникових знімках можна побачити чорні сліди, які можуть свідчити про пошкодження. При цьому спочатку журналіст зазначив, що не побачив "жодних серйозних" пошкоджень, але потім у коментарях до посту додає, що деякі справедливо вказують на потемніння на різних частинах корпусу, при цьому зазначаючи, що з такої відстані неможливо сказати точно від чого вони з’явилися.

При цьому, варто зазначити, раніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що у борту А-50У з реєстраційним номером RF-50608 пошкоджено передню та центральну частини літака, авіоніка та радіолокаційну антену і саме в цих місцях зараз можна спостерігати потемніння.

Крім того, та ж моніторингова група зараз зазначає, що борт був переставлений в інше місце.

Місце його звичної стоянки – червона стрілка

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таємничий удар по літаку в Білорусі допоміг Україні.

Також ми повідомляли про те, що 28 лютого в Росії сталася низка інцидентів і вибухів, пов’язаних з появою або атаками невідомих безпілотних літальних апаратів.