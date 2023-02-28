Безпечних місць у росії більше немає: дрон під москвою та інші події "панічного вівторка" в рф

Насичений день у Росії

28 лютого на території росії сталася низка інцидентів і вибухів, пов’язаних з появою або атаками невідомих безпілотних літальних апаратів. Деякі з них траплялися за сотні кілометрів від кордону з Україною.

"Телеграф" розповідає про всі інциденти у росії 28 лютого:

Вибух у Краснодарському краї

У місті Туапсе Краснодарського краю росії в ніч на 28 лютого на нафтобазі "Роснефти" спалахнула пожежа. Мешканці та частина ЗМІ повідомляють, що пожежі передували вибухи. Причиною називають два безпілотники, які пошкодили будівлю бойлерної. Після вибухів залишилися вирви.

За іншими даними — дрони вибухнули за 100 метрів від нафтосховища. Місцева влада інформацію про безпілотників та вибухи не коментує.

В окупованому Криму сталося одразу кілька аварій

Понад 120 тисяч мешканців залишилися без водопостачання. Причиною цього стало одразу кілька аварій на магістральному водоводі.

Перша аварія сталася вранці 28 лютого. Внаслідок події більше, ніж у сотні тисяч мешканців Євпаторії у будинках було відключено воду. Водночас сьогодні було скасовано заняття для дітей у школах.

Через деякий час стало відомо про ще одну подібну аварію на водоводі. В результаті без водопостачання залишилося ціле місто Красноперекопськ.

У соцмережах уже почали припускати, що це не випадкова аварія, а спланована диверсія, щоби залишити без води мешканців Криму.

Паніка у Пітері

У Санкт-Петербурзі закрили 200 квадратних кілометрів повітряного простору. Аеропорт Пулково тимчасово не приймає літаки. Популярні російські пабліки кажуть, що в небі над містом було помічено невідомий літаючий об’єкт. Після чого в Санкт-Петербурзі було запроваджено план "Килим", а в небо підняли винищувачі.

При цьому, в Мініоборони росії говорять, що 28 лютого нібито сили ППО проводили "тренування щодо взаємодії з цивільними органами управління повітряним рухом у Західній зоні відповідальності". Зазначається, що під час тренування було відпрацьовано питання виявлення, ідентифікації та перехоплення мети. Також були відпрацьовані взаємодії з екстреними службами у разі виникнення НС.

Падіння БПЛА під Москвою

Вдень 28 лютого в Підмосков’ї впав безпілотний літальний апарат. Об’єкт був помічений за кілька метрів від території газової компресорної станції — об’єкта, що належить "Газпрому".

За попередньою інформацією, під Коломною нібито впав ударний БПЛА UJ-22 Airborne — це безпілотний літальний апарат, розроблений в Україні. Однак про належність дрона, що впав, на даний момент поки немає точної інформації.

Місце падіння було оточене.

Повітряна тривога у росії

У Московській, Ленінградській, Білгородській областях по радіо та ТБ пролунали повідомлення про небезпеку ракетного удару.

Повідомляється про злам телеканалів 2х2 і ТНТ4. На них йшло повідомлення про ракетну загрозу. Подібна інформація надійшла з Московської та Ленінградської областей. У Білгородській області та окупованому росією Криму подібні попередження пролунали по радіо.

Падіння БПЛА в Адигеї

"Невідомий літальний апарат" впав у російській Республіці Адигея. Про це заявив глава республіки Мурат Кумпілов на своєму Telegram-каналі у вівторок, 28 лютого. Він стверджує, що об’єкт впав у селищі Нове Гіагінського району і на місці падіння "невстановленого апарату" нині працює слідча група.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в окупованому Криму повідомляли про атаку безпілотників.

Також ми повідомляли про те, що кілька тижнів тому ранок у Криму почався з вибухів.