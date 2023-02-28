Аварія чи диверсія? У Криму сотні тисяч людей залишилися без води

Ремонтні роботи на місцях уже ведуться

В окупованому Криму понад 120 тисяч мешканців залишились без водопостачання. Причиною цього стало одразу кілька аварій на магістральному водоводі.

Так, перша аварія сталася вранці 28 лютого. Внаслідок події більш, аніж у сотні тисяч жителів Євпаторії у будинках було відключено воду. Водночас сьогодні було скасовано заняття для дітей у школах. Про це повідомляється в одному із російських Telegram-каналів.

Через деякий час стало відомо про ще одну подібну аварію на водоводі. В результаті без водопостачання залишилося ціле місто Красноперекопськ. Наразі на місцях ведуть ремонтні роботи.

Зазначимо, що у коментарях у соцмережі вже почали припускати, що це не випадкова аварія, а спланована диверсія, щоб залишити без води жителів Криму.

Але водночас дехто наголосив, що аварії — справа звичайна і жодних диверсій вони в цьому не бачать.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Криму по радіо пролунав гімн України, а потім звернення глави української розвідки Кирила Буданова. Він пообіцяв, що незабаром усі окуповані росією території знову повернуться до України.