Звернення Буданова пролунало на радіо у Криму: "Україна повертається" (відео)

Начальник ГУР МО зробив обнадійливу заяву

У Криму на радіо пролунав гімн України, а потім звернення начальника Головного управління розвідки МО Кирила Буданова, в якому він заявив, що наша країна обов’язково поверне всі захоплені агресором території. Нещодавно він прогнозував, що Україна вийде на кордони 1991 року вже до кінця літа 2023-го.

Відповідне відео було опубліковано у соцмережі.

"Громадяни України, до вас звертається Кирило Буданов. Україна повертає всі захоплені території — Донбас, АР Крим і весь південь України назавжди повернуться додому. Ми знайдемо кожного зрадника, де б вони не ховалися. Усі вони будуть ліквідовані. Всім патріотам — час діяти прийшов". Чекайте. Ми йдемо до вас. Слава Україні", — пролунало у повідомленні по радіо.

Пізніше російське агентство "РИА Новости" прокоментувало звернення Буданова, посилаючись на редакцію "Супутника в Криму" та інформацію, отриману у так званому "міністерстві внутрішньої політики, інформації та зв'язку" півострова.

"Ефір радіостанцій "Супутник у Криму" і "Віра" зламаний у низці кримських районів, замість редакційних програм передавалася записана врізка від імені голови військової розвідки України Кирила Буданова з погрозами, у Сімферополі та Севастополі зламати ефір не вдалося", — йдеться у повідомленні пропагандистської агенції.

Водночас було повідомлено, що мовлення нібито оперативно перервали та зараз його відновили.

Нагадаємо, що Буданов давав оптимістичний прогноз на перемогу України в повномасштабній війні та повернення наших територій, які поки залишаються під окупацією. Начальник української розвідки впевнений, що 2023 рік обов’язково принесе нашій країні перемогу.

Також нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про прогноз екскомандувача армією США в Європі генерала Бена Ходжеса, в якому він розповів, коли Україна звільнить Крим. Його слова виявилися не менш обнадійливими, аніж Буданова.