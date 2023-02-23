Обращение Буданова прозвучало на радио в Крыму: "Украина возвращается" (видео)

Начальник ГУР МО сделал обнадеживающее заявление

В Крыму по радио прозвучал гимн Украины, а затем обращение начальника Главного управления разведки МО Кирилла Буданова, в котором он заявил, что наша страна обязательно вернет все захваченные агрессором территории. Совсем недавно он делал прогноз, что Украина выйдет на границы 1991 уже до конца лета 2023-го.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсети.

"Граждане Украины, к вам обращается Кирилл Буданов. Украина возвращает все захваченные территории — Донбасс, АР Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя, где бы они не скрывались. Все они будут ликвидированы. Всем патриотам — время действовать пришло. Ждите. Мы идем к вам. Слава Украине", — прозвучало в сообщении по радио.

Позже российское агентство "РИА Новости" прокомментировало обращение Буданова, ссылаясь на редакцию "Спутника в Крыму" и информацию, полученную в так называемом "министерстве внутренней политики, информации и связи" полуострова.

"Эфир радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера" взломан в ряде крымских районов, вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами, в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось", — говорится в сообщении пропагандистского агентства.

Вместе в тем было сообщено о том, что вещание якобы оперативно прервали и сейчас пытаются восстановить.

Напомним, что Буданов давал оптимистичный прогноз на победу Украины в полномасштабной войне и возврат наших территорий, пока остающихся под оккупацией. Начальник украинской разведки уверен, что 2023 год обязательно принесет нашей стране победу.

Также напомним, что ранее "Телеграф" писал о прогнозе экс-командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса, в котором он рассказал, когда Украина освободит Крым. Его слова оказались не менее обнадеживающими, чем Буданова.