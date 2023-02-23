Когда кончится война с россией? Министр обороны Британии и Буданов разошлись в прогнозах

Представитель британского ведомства убежден, что рассчитывать на завершение войны в Украине до конца 2023 года не стоит

Полномасштабная российско-украинская война продлится еще минимум год, ведь диктатор пути уже перешел границу, поэтому останавливаться в ближайшее время точно не планирует.

Как пишет Sky News, таким нелестным прогнозом поделился министр обороны Великобритании Бен Уоллес, отвечая на вопросы журналиста о вероятном продолжении войны Украины с россией спустя следующие 12 месяцев.

"Я думаю, что увидим. Думаю, что россия продемонстрировала полное пренебрежение не только к жизням народа Украины, но и к своим собственным солдатам ", — пояснил он.

По словам Уоллеса, на фронте уже более 188 тысяч военных армии рф погибли или были ранены. И все это произошло из-за катастрофического просчета российского диктатора.

Также министр британского ведомства добавил, что останавливаться на достигнутом пути не собирается, поэтому война в Украине будет продолжаться.

"Когда кто-то перешел границу и думает, что это нормально поступать так со своим народом, фактически управляя мясорубкой для армии. Я думаю, он не собирается останавливаться", — подытожил он.

В свою очередь глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прогнозы Уоллеса не разделяет. По его мнению, Украина все же выйдет на границы 1991 уже до конца лета 2023-го.

"Даст Бог, все шансы для окончания войны нашей победой с возвращением всех наших границ образца 91-го года у нас есть", — сказал он, подчеркнув, что от своего мнения и прогнозов не отказывается и дальше будет продолжать их отстаивать. Об этом он рассказал в своем новом интервью "УП".

Ранее "Телеграф" сообщал, как военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал вероятное окончание российско-украинской войны в 2023 году. По мнению эксперта, рассчитывать на то, что Украина отразит все свои оккупированные россией территории до конца текущего года, точно не стоит.