Когда закончится война с россией: аналитик назвал год, и это не 2023

В этом году Украина будет иметь все шансы

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко после того, как дал прогноз по поводу даты начала очередного масштабного российского наступления, высказал свое мнение и по поводу того, когда он ожидает окончания войны.

Своим прогнозом он поделился в интервью "Орестократии".

По его словам, он не ожидает окончания войны в Украине в текущем году, а боевые действия, говорит эксперт, будут продолжатся и в 2024 году.

"Но в 2024 году будет действительно уже завершающая фаза — это освобождение временно оккупированного полуострова Крым, а также Луганщины и Донетчины оккупированных в 2014 году", — прогнозирует Коваленко.

Эксперт отмечает, что вышеуказанный этап будет самым сложным, но он "будет иметь все шансы" и будет завершен в 2024 году.

"Потому, что в этот период россия технически и ресурсно будет настолько истощена, что она не сможет удерживать даже эти участки в обороне. Даже, если мы говорим про настолько сложный участок для освобождения, как Крым.", говорит Коваленко добавляя, что к концу войны ВСУ будет уже совсем другой армией в отличие от 23 февраля 2022 года "Мы вообще не узнаем эти вооруженные силы".

Напомним, ранее мы писали о том, что Данилов назвал даты нового масштабного удара россии.

Также мы сообщали о том, что аналитики в США назвали три сценария конца войны в Украине.