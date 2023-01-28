Аналитики в США назвали три сценария конца войны в Украине: озвучены риски каждого

Война в Украине не закончится абсолютной победой ни Украины, ни россии

Американские исследователи считают, что ни одна из стран, имея в виду Украину и россию, не победит полностью в этой войне. Аналитики также отмечают, что Украина не нацелена на эту абсолютную победу, поскольку хочет только вернуть свои территории, не уничтожая россию.

Об этом сказано в отчете Американского исследовательского центра RAND Сorporation. Заявления путина о мобилизации перекрыли успехи освобождения Харьковской и Херсонской областей и стали напоминанием, что война далека от завершения.

В декабре прошлого года у Украины был и сейчас остается боевой импульс — страна нацелена воевать до тех пор, пока не освободит все земли от россиян. В этом случае риски применения ядерного оружия россией или начала войны с НАТО останутся под контролем. Разгромленной россии придется оставить Украину в покое и выплатить компенсацию за ущерб. Однако, как показывает опыт прошлых войн, такой оптимистический сценарий маловероятен.

Также американские аналитики предложили три возможных сценария окончания российской войны в Украине: абсолютная победа, перемирие и политическое урегулирование.

Сценарий абсолютной победы

Если одна из стран сумеет одержать безоговорочную победу, то, согласно практике, победитель имеет право установить в поверженной стране новое руководство, а также оккупировать территории врага. Яркий пример — Вторая мировая война. Но в войне россии с Украиной такой исход маловероятен, ведь наша страна никогда не заявляла о желании захватить россию.

"Украина никогда официально не заявляла о намерении, и даже если она вернется к своим границам в 1991 году, россия все еще сможет наносить удары с помощью флота и авиации, которые не сильно пострадали на войне" — пишут эксперты.

Аналитики уверены, что ни одна из стран не сможет одержать абсолютную победу в этой войне. Поэтому, скорее всего, страны придут к мирным переговорам. Этот шаг требует от обоих стран принять определенный риск того, что условия мира могут быть нарушены.

"Даже относительный "проигравший" в войне сохранит возможность угрожать другой стороне", — пишут аналитики.

Сценарий перемирия и дипломатический сценарий

Если россия и Украина примут решение сесть за стол переговоров, то это заморозит линию фронта, а также остановит боевые действия. Россия прекратит попытки захватить новые территории, но и Украине в таком случае придется отказаться от контрнаступлений и освобождения своих земель.

Прекратятся удары по украинским городам и инфраструктуре, но уже захваченные территории останутся под властью россии. И чтобы вернуть свои земли обратно, придется применять дипломатический, политический и экономический пути, а не военный. Торговля между странами будет сведена к минимуму, а границы в большей степени останутся закрытыми.

Примечание: RAND – авторитетный исследовательский центр в США, но еще со времен нападения рф на Грузию в 2008 году он подозревается в работе на россию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, армия рф готовится к двум сценариям ведения войны в Украине, считают зарубежные аналитики. Враг может попытаться захватить Донецкую или Луганскую области.