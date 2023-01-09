Кремль готовит почву для повторения крымского сценария на территории Карабаха

Российские спецслужбы рассматривают варианты глобализации конфликта и создания новых "горячих точек"

В условиях постоянных военных поражений в Украине российские спецслужбы рассматривают варианты глобализации конфликта и создания новых "горячих точек". Согласно старому плану, в декабре 2022-го планировалось воссоздание проекта "СССР" и вхождение в новое образование Беларуси и нескольких непризнанных анклавов, которые появились при поддержке РФ после распада Советского Союза. Концепция "СССР-2" провалилась, но желание присоединять территории у Кремля осталось. Один из претендентов на проведение аннексии – Карабах, в котором звучат призывы к союзу с РФ и получению российских паспортов.

Назначенный руководителем непризнанного анклава Р. Варданян объявил, что на его территории проживает более 120 тысяч армян и им угрожает "гуманитарная катастрофа".

Подобные заявления могут привести к следующему шагу – вмешательству российских "миротворцев" с "гуманитарной миссией", подобно тому как российские войска для оправдания своего вторжения говорили о защите жителей украинских Крыма и Донбасса.

Сам Рубен Варданян – известный российский бизнесмен, миллиардер, в начале ноября 2022 назначен на должность "государственного министра" непризнанного анклава. В России Р. Варданян был одним из основателей Сколково, входил в экспертные советы при президенте РФ, и его назначение связывают с активизацией роли России в регионе и подготовкой неких больших политических изменений.

Месяц назад обострилась ситуация ситуация в Лачинском коридоре. 12 декабря началась мирная акция экоактивистов близ азербайджанского города Шуша, через который проходит автомагистраль в Армению из города Ханкенди, заселенного карабахскими армянами. Участники акции протестуют против эксплуатации золотых месторождений на азербайджанской территории, которая находится под контролем военного контингента РФ. Азербайджанские активисты не препятствуют проезду гражданского и гуманитарного автотранспорта. Но руководство непризнанного Карабаха использует ситуацию для того, чтобы продемонстрировать дефицит продовольствия и угрозу "гуманитарной катастрофы", а обвинить в этом Азербайджан и активистов. 20 декабря Р. Варданян заявил: "Чем хуже будет становиться наше положение, тем лучше будут слышны наши требования и голос в мире". Для создания ощущения массовости "гуманитарной катастрофы" руководство анклава и их союзники в Кремле акцентируют внимание на том, что численность армян в Карабахе, в зоне контроля военного контингента РФ, якобы превышает 120 000 человек.

Подмена цифр как технология

Р. Варданян почти в каждом выступлении повторяет цифру в 120 000 человек. "120 000 человек столкнулись с гуманитарной катастрофой", — отмечал он 22 декабря в обращении к парламенту Испании. Про "120 тысяч армян" Варданян заявил и 29 декабря в интервью изданию "Новая газета Европы".

20 декабря первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками К. Затулин в эфире пропагандистского Первого канала РФ тоже рассказывал: "120 тысяч человек, которые остаются в Нагорном Карабахе".

Синхронное повторение этой цифры назначенным руководителем и его московскими коллегами осуществляется по схеме, применявшейся Путиным при оправдании захвата Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Украины. Во всех заявлениях по этому поводу кремлевский диктатор озвучивал одну и ту же "цифру":

• По поводу аннексии Крыма (18.03.14): "В Крыму живут миллионы русских людей".

• О признании сепаратистских анклавов Донбасса (24.02.22): "Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей".

• По поводу аннексии территорий востока Украины (30.09.22): "Нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которые… считают себя частью России".

Демография и беженцы – инструменты гибридной войны

Согласно официальным данным предыдущего руководства сепаратистского образования (Р. Варданян получил должность в ноябре 2022 г.), в 2017 г. численность населения анклава в его прежних границах, включая 7 оккупированных районов Азербайджана (освобожденных потом по итогам войны 2020 г.), составляла 147 000. Но, как сообщил сотрудник католического фонда Aiuto alla Chiesa che soffre (ACS), в 2021 г. участвовавший в миссии по сбору данных о беженцах в Карабахе, реальная численность тамошнего армянского населения до начала войны достигала около 103 000. По его словам, руководство сепаратистов завышало количество жителей анклава примерно на 30%. Делалось это, чтобы скрыть постоянный отток населения в Армению и РФ вследствие тяжелого социально-экономического положения и коррупции. Кроме того, власти анклава использовали завышенные демографические данные в целях обоснования притязаний на 20% суверенной территории Азербайджана, оккупированной при поддержке российских военных в 1991-1993 гг. С целью "компенсации" оттока населения на захваченных землях размещались армянские беженцы из Сирии.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в результаты войны, завершившейся 10.11.20, 91 000 армян Карабаха переселились оттуда в Армению. Согласно же данным Ватикана, собранным в Карабахе в октябре 2021 г., миссией фонда ACS, после войны вернулись лишь около 25 000 из 91 000. В течение минувшего года никаких сообщений о массовом возвращении армян в Карабах не было даже со стороны непризнанного руководства. Таким образом, реальная численность населения армянского анклава в Карабахе может составлять не более 40 000 (103 000 – 91 000 + 25 000). То есть в зоне контроля военного контингента РФ в 3 раза завышают количество армянского населения.

По данным ACS, абсолютное большинство вернувшихся – это те, кто раньше проживали в населенных пунктах, которые по итогу войны вошли в зону контроля российского военного контингента. В те же районы, которые после войны были возвращены под контроль Азербайджана, армяне не возвращались – многие после окончания военных действий приезжали забрать свои вещи и затем окончательно переселялись в Армению. Но их непризнанные власти Карабаха и командование военного контингента РФ до сих пор зачисляют в наличное население района, находящегося под российским контролем. Это делается, чтобы "раздуть" демографию анклава. Так, в феврале 2021 г. Минобороны РФ объявило о возвращении в Карабах 52 712 армян – при том, что, по данным католического фонда ACS, даже к концу того года количество вернувшихся не превысило 25 000.

Данные о численности армянского населения в российской зоне контроля в Карабахе фальсифицируются не только для обвинений Азербайджана в массовости "гуманитарной катастрофы". Кремль схожим образом использует сепаратизм на территориях Украины и Азербайджана для расширения региональной экспансии и сохранения военных плацдармов в сопредельных странах. В обоих случаях РФ задействует аналогичные методы по разжиганию сепаратизма и его применению в собственных интересах.

Планы аннексии по крымскому образцу

С началом полномасштабной агрессии против Украины армянские руководители Карабаха, а также политики соседней Армении стали выступать за усиление российского военного контингента, необходимость его бессрочного здесь пребывания и за проведение референдума о присоединении к РФ. При этом они даже не скрывали, что в качестве образца рассматривают аннексию Крыма.

Еще 18 марта прошлого года бывший глава делегации Национального собрания Армении в Парламентской Ассамблее ОБСЕ А. Гегамян заявил: "В Арцахе должен быть проведен референдум по одному из вопросов повестки дня, который касается присоединения к России, как в Крыму восемь лет назад".

25 марта "Совет безопасности" анклава утвердил обращение к президенту РФ с просьбой "пересмотреть нынешнюю численность российских миротворцев и количество обслуживающих их средств и, соответственно, увеличить число военнослужащих и военной техники" в азербайджанском Карабахе.

31 марта бывший глава Аскеранского района Карабаха С. Барсегян призвал сепаратистские власти "в максимально сжатые сроки организовать общегосударственный референдум на тему присоединения Арцаха к Российской Федерации". 6 апреля армянское издание "Грапарк" цитировало информированный источник в Ханкенди (административный центр армянского анклава): "Если Армения умоет руки в Арцахе и признает территориальную целостность Азербайджана, у нас не будет другого выхода, кроме как присоединиться к России. Поэтому мы начнем собирать подписи". 8 апреля в ходе митинга в поддержку агрессии РФ против Украины, состоявшегося в Парке Победы Еревана, бывший и. о. директора Службы национальной безопасности Армении М. Амбарцумян заявил: "В Арцахе начали собирать подписи с надеждой собрать их достаточное количество, чтобы поднять вопрос о вхождении в состав России".

12 апреля "президент" сепаратистов А. Арутюнян сообщил, что у армянского анклава в Карабахе "могут быть какие-то отношения с Россией в формате прямой вертикали". Он отметил в этой связи, что военное присутствие РФ "должно быть гарантированным и бессрочным при соответствующем увеличении военнослужащих и боевой техники". 14 апреля экс-премьер Армении Багратян заявил: "Арцах хочет войти в состав России". Он назвал положительным то, что "Арцах с Россией имеют вертикальные отношения". На следующий день полковник запаса А. Нагапетян подчеркнул в эфире армянского канала Live News, что единственная возможность для сепаратистского анклава обеспечить свою безопасность – это войти в состав России. В качестве одного из способов достижения этой цели он обозначил массовое получение армянским населением Карабаха российских паспортов – по схеме, обкатанной при аннексии Крыма и оккупации Донбасса. А. Нагапетян откровенно объяснил, что армяне Карабаха должны обратиться "в посольство России в Армении на предмет предоставления гражданства России. То есть получают двойное гражданство – России и Армении. И получаешь непризнанную, но реальную территорию, населенную гражданами РФ. В таком случае ты даешь не только моральное, но и юридическое право России вмешаться в процесс". 10 мая бывший глава делегации Национального собрания Армении в Парламентской Ассамблее ОБСЕ А. Гегамян заявил: "Республика Арцах должна официально обратиться к властям Российской Федерации, чтобы войти в состав Российской Федерации. Как это произошло в 2014 году в Крыму".

События в Карабахе многие украинские эксперты сравнивают с российскими претензиями к Украине. Последние 30 лет азербайджанская сторона готовилась к освобождению захваченных территорий, усиливала вооруженные силы, выстраивала региональные союзы. Их противники надеялись на российскую защиту. Как оказалось, гарантии безопасности от Кремля не сработали. Присутствие российского контингента в Армении и членство этой страны в ОДКБ не стали фактором военной безопасности. Но ситуация развивается, и различные сигналы говорят о вероятности применения гибридных методов ведения войны со стороны РФ, в том числе попыток проведения псевдореферендума, раздачи российских паспортов и затем уже войсковой операции под предлогом решения гуманитарных проблем.