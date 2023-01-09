Кремль готовит почву для повторения крымского сценария на территории Карабаха

Автор
Игорь Попов Игорь Попов
Дата публикации
Автор
Кремль готовит почву для повторения крымского сценария на территории Карабаха Новость обновлена 09 января 2023, 17:30

Российские спецслужбы рассматривают варианты глобализации конфликта и создания новых "горячих точек"

В условиях постоянных военных поражений в Украине российские спецслужбы рассматривают варианты глобализации конфликта и создания новых "горячих точек". Согласно старому плану, в декабре 2022-го планировалось воссоздание проекта "СССР" и вхождение в новое образование Беларуси и нескольких непризнанных анклавов, которые появились при поддержке РФ после распада Советского Союза. Концепция "СССР-2" провалилась, но желание присоединять территории у Кремля осталось. Один из претендентов на проведение аннексии – Карабах, в котором звучат призывы к союзу с РФ и получению российских паспортов.

Назначенный руководителем непризнанного анклава Р. Варданян объявил, что на его территории проживает более 120 тысяч армян и им угрожает "гуманитарная катастрофа".

Подобные заявления могут привести к следующему шагу – вмешательству российских "миротворцев" с "гуманитарной миссией", подобно тому как российские войска для оправдания своего вторжения говорили о защите жителей украинских Крыма и Донбасса.

Сам Рубен Варданян – известный российский бизнесмен, миллиардер, в начале ноября 2022 назначен на должность "государственного министра" непризнанного анклава. В России Р. Варданян был одним из основателей Сколково, входил в экспертные советы при президенте РФ, и его назначение связывают с активизацией роли России в регионе и подготовкой неких больших политических изменений.

Месяц назад обострилась ситуация ситуация в Лачинском коридоре. 12 декабря началась мирная акция экоактивистов близ азербайджанского города Шуша, через который проходит автомагистраль в Армению из города Ханкенди, заселенного карабахскими армянами. Участники акции протестуют против эксплуатации золотых месторождений на азербайджанской территории, которая находится под контролем военного контингента РФ. Азербайджанские активисты не препятствуют проезду гражданского и гуманитарного автотранспорта. Но руководство непризнанного Карабаха использует ситуацию для того, чтобы продемонстрировать дефицит продовольствия и угрозу "гуманитарной катастрофы", а обвинить в этом Азербайджан и активистов. 20 декабря Р. Варданян заявил: "Чем хуже будет становиться наше положение, тем лучше будут слышны наши требования и голос в мире". Для создания ощущения массовости "гуманитарной катастрофы" руководство анклава и их союзники в Кремле акцентируют внимание на том, что численность армян в Карабахе, в зоне контроля военного контингента РФ, якобы превышает 120 000 человек.

Подмена цифр как технология

Р. Варданян почти в каждом выступлении повторяет цифру в 120 000 человек. "120 000 человек столкнулись с гуманитарной катастрофой", — отмечал он 22 декабря в обращении к парламенту Испании. Про "120 тысяч армян" Варданян заявил и 29 декабря в интервью изданию "Новая газета Европы".

20 декабря первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками К. Затулин в эфире пропагандистского Первого канала РФ тоже рассказывал: "120 тысяч человек, которые остаются в Нагорном Карабахе".

Синхронное повторение этой цифры назначенным руководителем и его московскими коллегами осуществляется по схеме, применявшейся Путиным при оправдании захвата Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Украины. Во всех заявлениях по этому поводу кремлевский диктатор озвучивал одну и ту же "цифру":

• По поводу аннексии Крыма (18.03.14): "В Крыму живут миллионы русских людей".

• О признании сепаратистских анклавов Донбасса (24.02.22): "Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар, геноцид в отношении проживающих там миллионов людей".

• По поводу аннексии территорий востока Украины (30.09.22): "Нет ничего сильнее решимости миллионов людей, которыесчитают себя частью России".

Демография и беженцы – инструменты гибридной войны

Согласно официальным данным предыдущего руководства сепаратистского образования (Р. Варданян получил должность в ноябре 2022 г.), в 2017 г. численность населения анклава в его прежних границах, включая 7 оккупированных районов Азербайджана (освобожденных потом по итогам войны 2020 г.), составляла 147 000. Но, как сообщил сотрудник католического фонда Aiuto alla Chiesa che soffre (ACS), в 2021 г. участвовавший в миссии по сбору данных о беженцах в Карабахе, реальная численность тамошнего армянского населения до начала войны достигала около 103 000. По его словам, руководство сепаратистов завышало количество жителей анклава примерно на 30%. Делалось это, чтобы скрыть постоянный отток населения в Армению и РФ вследствие тяжелого социально-экономического положения и коррупции. Кроме того, власти анклава использовали завышенные демографические данные в целях обоснования притязаний на 20% суверенной территории Азербайджана, оккупированной при поддержке российских военных в 1991-1993 гг. С целью "компенсации" оттока населения на захваченных землях размещались армянские беженцы из Сирии.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в результаты войны, завершившейся 10.11.20, 91 000 армян Карабаха переселились оттуда в Армению. Согласно же данным Ватикана, собранным в Карабахе в октябре 2021 г., миссией фонда ACS, после войны вернулись лишь около 25 000 из 91 000. В течение минувшего года никаких сообщений о массовом возвращении армян в Карабах не было даже со стороны непризнанного руководства. Таким образом, реальная численность населения армянского анклава в Карабахе может составлять не более 40 000 (103 000 – 91 000 + 25 000). То есть в зоне контроля военного контингента РФ в 3 раза завышают количество армянского населения.

По данным ACS, абсолютное большинство вернувшихся – это те, кто раньше проживали в населенных пунктах, которые по итогу войны вошли в зону контроля российского военного контингента. В те же районы, которые после войны были возвращены под контроль Азербайджана, армяне не возвращались – многие после окончания военных действий приезжали забрать свои вещи и затем окончательно переселялись в Армению. Но их непризнанные власти Карабаха и командование военного контингента РФ до сих пор зачисляют в наличное население района, находящегося под российским контролем. Это делается, чтобы "раздуть" демографию анклава. Так, в феврале 2021 г. Минобороны РФ объявило о возвращении в Карабах 52 712 армян – при том, что, по данным католического фонда ACS, даже к концу того года количество вернувшихся не превысило 25 000.

Данные о численности армянского населения в российской зоне контроля в Карабахе фальсифицируются не только для обвинений Азербайджана в массовости "гуманитарной катастрофы". Кремль схожим образом использует сепаратизм на территориях Украины и Азербайджана для расширения региональной экспансии и сохранения военных плацдармов в сопредельных странах. В обоих случаях РФ задействует аналогичные методы по разжиганию сепаратизма и его применению в собственных интересах.

Планы аннексии по крымскому образцу

С началом полномасштабной агрессии против Украины армянские руководители Карабаха, а также политики соседней Армении стали выступать за усиление российского военного контингента, необходимость его бессрочного здесь пребывания и за проведение референдума о присоединении к РФ. При этом они даже не скрывали, что в качестве образца рассматривают аннексию Крыма.

Еще 18 марта прошлого года бывший глава делегации Национального собрания Армении в Парламентской Ассамблее ОБСЕ А. Гегамян заявил: "В Арцахе должен быть проведен референдум по одному из вопросов повестки дня, который касается присоединения к России, как в Крыму восемь лет назад".

25 марта "Совет безопасности" анклава утвердил обращение к президенту РФ с просьбой "пересмотреть нынешнюю численность российских миротворцев и количество обслуживающих их средств и, соответственно, увеличить число военнослужащих и военной техники" в азербайджанском Карабахе.

31 марта бывший глава Аскеранского района Карабаха С. Барсегян призвал сепаратистские власти "в максимально сжатые сроки организовать общегосударственный референдум на тему присоединения Арцаха к Российской Федерации". 6 апреля армянское издание "Грапарк" цитировало информированный источник в Ханкенди (административный центр армянского анклава): "Если Армения умоет руки в Арцахе и признает территориальную целостность Азербайджана, у нас не будет другого выхода, кроме как присоединиться к России. Поэтому мы начнем собирать подписи". 8 апреля в ходе митинга в поддержку агрессии РФ против Украины, состоявшегося в Парке Победы Еревана, бывший и. о. директора Службы национальной безопасности Армении М. Амбарцумян заявил: "В Арцахе начали собирать подписи с надеждой собрать их достаточное количество, чтобы поднять вопрос о вхождении в состав России".

12 апреля "президент" сепаратистов А. Арутюнян сообщил, что у армянского анклава в Карабахе "могут быть какие-то отношения с Россией в формате прямой вертикали". Он отметил в этой связи, что военное присутствие РФ "должно быть гарантированным и бессрочным при соответствующем увеличении военнослужащих и боевой техники". 14 апреля экс-премьер Армении Багратян заявил: "Арцах хочет войти в состав России". Он назвал положительным то, что "Арцах с Россией имеют вертикальные отношения". На следующий день полковник запаса А. Нагапетян подчеркнул в эфире армянского канала Live News, что единственная возможность для сепаратистского анклава обеспечить свою безопасность – это войти в состав России. В качестве одного из способов достижения этой цели он обозначил массовое получение армянским населением Карабаха российских паспортов – по схеме, обкатанной при аннексии Крыма и оккупации Донбасса. А. Нагапетян откровенно объяснил, что армяне Карабаха должны обратиться "в посольство России в Армении на предмет предоставления гражданства России. То есть получают двойное гражданство – России и Армении. И получаешь непризнанную, но реальную территорию, населенную гражданами РФ. В таком случае ты даешь не только моральное, но и юридическое право России вмешаться в процесс". 10 мая бывший глава делегации Национального собрания Армении в Парламентской Ассамблее ОБСЕ А. Гегамян заявил: "Республика Арцах должна официально обратиться к властям Российской Федерации, чтобы войти в состав Российской Федерации. Как это произошло в 2014 году в Крыму".

События в Карабахе многие украинские эксперты сравнивают с российскими претензиями к Украине. Последние 30 лет азербайджанская сторона готовилась к освобождению захваченных территорий, усиливала вооруженные силы, выстраивала региональные союзы. Их противники надеялись на российскую защиту. Как оказалось, гарантии безопасности от Кремля не сработали. Присутствие российского контингента в Армении и членство этой страны в ОДКБ не стали фактором военной безопасности. Но ситуация развивается, и различные сигналы говорят о вероятности применения гибридных методов ведения войны со стороны РФ, в том числе попыток проведения псевдореферендума, раздачи российских паспортов и затем уже войсковой операции под предлогом решения гуманитарных проблем.

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