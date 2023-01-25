Есть два сценария: астролог ответила, что поможет Украине скорее выиграть войну

По прогнозам Яны Тимощук, у рф есть план по "обнулению" территорий нашей страны

Большинство экспертов в области астрологии считают, что военные действия в Украине завершатся уже в 2023 году. А вот астролог Яна Тимощук назвала еще одну дату, если все пойдет по более пессимистичному сценарию.

В интервью изданию unian, астролог заявила, что война с россией может затянуться до 2025 года. По оптимистическому прогнозу– может и раньше. В обоих случаях все закончиться победой нашей страны над оккупантом.

Также Яна Тимощук подчеркнула, что для скорейшей победы Украины нужно оружие, но сейчас мы не получаем ее в тех количествах, которые требуются для борьбы с российской агрессией.

"Ленд-лиз пока не действует. К тому же у россии есть планы по "обнулению" наших территорий. То есть, им безразлично человеческие жизни, у них в приоритете — полная зачистка. Чтобы противостоять им, повторюсь еще раз, нам нужно оружие. Карты показывают, что помощь может поступить в течение трех месяцев. Выпадает и карта "Солнце", свидетельствующая о том, что мы сможем выстоять и победить", — сказала астролог.

Ранее о победе Украины над россией заявила таролог Ирина Клевер. Напомним, что украинский таролог Елена Бюн рассказала, что зимой ВСУ продолжат контрнаступление. В этот период оккупантов ждут провалы.