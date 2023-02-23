Война — день 365: оккупанты давят на Донбассе и "утюжат" города

Оперативно о главном 23 февраля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 365 дней. Оккупационные войска продолжают давить по направлению Сватово и Кременной. Сложной также остается ситуация в районе Бахмута и Авдеевки, где россияне продолжают наращивать тактические успехи и стирать целые города с лица Земли. Несмотря на огромные потери у противника остается еще много сил, а количество личного состава в Украине или у ее границы может достигать 300 тысяч человек.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 23 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты могут перестать обстреливать энергетическую инфраструктуру и попытаться вывести из строя транспортную и гидротехническую инфраструктуру Украины, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

О происходившем 20 февраля читайте в материале: Война — день 362: визит Байдена в Киев и наступление россиян на Донбассе.

Информация за 21 февраля доступна в сводке: Война — день 363: оккупанты пытаются наступать на Донбассе и усиливают обстрелы

С данными за 22 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 364: россияне штурмуют Бахмут и стягивают авиацию к границе Украины