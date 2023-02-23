Вопрос не закрыт: в США рассказали, поставляет ли Китай оружие россии

США предупредили Китай о последствиях начала поставок оружия российской армии

Руководство Китая пока не приняло решения о поставках россии летального вооружения, однако данный вопрос все еще стоит там на повестке дня.

Как сообщает CNN, представитель Пентагона Сабрина Сингх рассказала, что Китай столкнется с "последствиями", если решится на поставки оружия российской армии.

"Мы не видели, чтобы в настоящее время они (Китай, — ред.) оказывали летальную помощь россии для войны, но они также не сняли это с повестки дня", — сказала она.

Она отметила, что Государственный департамент и Пентагон предупреждают, что Пекин столкнется с последствиями, если военное сотрудничество с кремлем углубится.

Кроме того, Сингх добавила, что подобный шаг для Китая "определенно будет просчетом".

Как сообщалось ранее, в США накануне сообщили, что российские военные могли получить от официального Пекина нелетальную помощь, вроде военной формы или бронежилетов. При этом там считают, что Китай продолжает "балансировать на грани, чтобы не быть пойманным".

Стоит отметить, что о недопустимости поставок оружия россии также заявил китайской делегации представитель ЕС Жозеп Боррель.