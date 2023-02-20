Макрон тратит время, а Китай может стать причиной Третьей мировой - Зеленский о борьбе с россией

Президент говорит, что вопрос Китая для Украины чрезвычайно сложен

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отношений с Китаем, а также политике французского президента Эммануэля Макрона в отношении россии.

Об этом он рассказал в интервью изданию Welt.

Журналисты в разговоре с президентом задали вопрос, не боится ли он, что, возникшая в последнее время напряженность между США и Китаем может заставить последний оказать военную поддержку россии.

"Китайский вопрос чрезвычайно сложен. Для нас важно, чтобы Китай не поддерживал рф в этой войне. На самом деле, я хотел бы иметь его на нашей стороне. Однако я не думаю, что это возможно на данный момент. Однако я вижу возможность для Китая дать прагматичную оценку тому, что здесь происходит. Потому что, если бы Китай вступил в союз с россией, разразилась бы мировая война, и я думаю, Китай это осознает", — считает Зеленский.

Также в этом разговоре журналисты затронули Францию и позицию её президента, который говорит, что "россия должна быть побеждена, но не уничтожена" и выражает готовность к переговорам.

"Макрон просто тратит на это время. Я понял, что мы не в силах изменить отношение к россии. Если они решили изолироваться от остального мира и мечтают восстановить старую советскую империю, то мы ничего не можем с этим поделать. Им решать, работать ли с сообществом наций на основе взаимного уважения. Когда вводились экономические санкции, нас обвиняли в том, что мы хотим изолировать россию, но мы этого не делали: по сути, именно решение начать эту войну маргинализировало и изолировало путина", — высказался Зеленский по поводу диалога с россией.

Напомним, ранее мы писали о том, что главный дипломат Китая назвал развязанную путиным войну "украинским кризисом".

Также мы сообщали о том, что Китай жёстко стал на сторону россии.