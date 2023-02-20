Макрон марнує час, а Китай може стати причиною Третьої світової — Зеленський про боротьбу з росією

Президент каже, що питання Китаю для України є надзвичайно складним

Президент України Володимир Зеленський висловився з приводу відносин з Китаєм, а також політики французького президента Еммануеля Макрона щодо росії.

Про це він розповів у інтерв’ю виданню Welt.

Журналісти в розмові з президентом поставили йому запитання, чи не боїться він, що напруження між США і Китаєм, яке виникло останнім часом, може змусити останній надати військову підтримку росії.

"Китайське питання надзвичайно складне. Для нас важливо, щоб Китай не підтримував росію в цій війні. Насправді, я хотів би мати його на нашому боці. Однак я не думаю, що це можливо на даний момент. Однак я бачу можливість для Китаю дати прагматичну оцінку тому, що тут відбувається. Тому що, якби Китай вступив у союз із росією, вибухнула б світова війна, і я думаю, що Китай це усвідомлює", — вважає Зеленський.

Також у цій розмові журналісти торкнулися Франції та позиції її президента, який каже, що "росія має бути переможена, але не знищена" і висловлює готовність до переговорів.

"Макрон просто марнує на це час. Я зрозумів, що ми не можемо змінити ставлення до росії. Якщо вони вирішили ізолюватися від решти світу і мріють відновити стару радянську імперію, то ми нічого не можемо з цим вдіяти. Їм вирішувати, чи працювати зі спільнотою націй на основі взаємної поваги. Коли вводилися економічні санкції, нас звинувачували в тому, що ми хочемо ізолювати росію, але ми цього не робили: по суті, саме рішення розпочати цю війну маргіналізувало та ізолювало путіна", — висловився Зеленський з приводу діалогу з росією.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що головний дипломат Китаю назвав розв’язану путіну війну "українською кризою".

Також ми повідомляли, що Китай жорстко став на бік Росії.