В росії говорять, що Європа тільки й роздумує, що про зміну влади в кремлі

Речниця МЗС росії марія захарова вельми нахабно відреагувала на недавню заяву французького лідера Еммануеля Макрона щодо російсько-української війни. Зокрема, "дипломатці" не сподобалося, що Макрон стверджує, нібито Франція ніколи не хотіла і не хотітиме "розчавити рф". Попри заклик політика відновити переговори щодо мирного врегулювання війни захарова знайшла, до чого придертися.

Свою реакцію на коментар Макрона, озвучений журналістам після участі у Мюнхенській конференції з безпеки, марія захарова залишила у власному Telegram-каналі. Зокрема, вона згадала про Наполеона, існування якого начебто історично підтверджує бажання французів знищити росію.

Однак спочатку про Макрона. Він, зокрема, заявив, що чекає поразки російської армії в Україні та бажає Києву перемоги, однак чомусь переконаний, що військовим шляхом конфлікт закінчити не вдасться.

"Я не думаю, як дехто вважає, що росія повинна бути повністю розгромлена, атакована на своїй землі. Ці спостерігачі хочуть, перш за все, розчавити росію. Це ніколи не було позицією Франції і ніколи не буде", — додав він, підкресливши необхідність повернутися до мирних переговорів.

Реакція захарової виявилася вельми яскравою. Вона згадала Франції і Наполеона, і членство у НАТО, і начебто участь у готовності влаштувати держпереворот у росії.

Заява марії захарової

"Але взагалі Макрон безцінний. Він відверто зізнався, що всі ці роки Захід займався не просто втручанням у внутрішні справи росії, але й намагався змінити владу. "Коли я чую розмови про зміни режиму в росії, то завжди питаю: який режим ми будемо змінювати? Яку владу? Тому що за останнє десятиріччя було багато спроб змінити режим і всі вони закінчилися невдачею", — пише речниця МЗС росії.

Цікаво, що у коментарях уже вказали на те, що цю цитату захарова нещадно перекрутила, інтерпретувавши на свій лад.

Звичайно, є серед коментаторів і безліч незадоволених Макроном росіян.

Але є й ті особи, які реально оцінюють ситуацію, критикуючи саме російських політиків.

Слід додати, що Макрон згадував про переговори між росією та Україною і під час свого виступу на Мюнхенській конференції. Зокрема, він закликав знайти сміливість та силу, щоб вибудувати діалог із російською стороною, що могло б допомогти віднайти мир.

"Телеграф" також писав про вимоги до перемовин із Україною, які днями висунули російські політики. Кремлівський імперіалізм виглядає невиліковним.