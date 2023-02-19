"Макрон бесценен": в рф отреагировали на неоднозначное заявление президента Франции о войне

В России говорят, что Европа только и размышляет, что о смене власти в кремле

Представитель МИД рф мария захарова весьма нагло отреагировала на недавнее заявление французского лидера Эммануэля Макрона по поводу российско-украинской войны. В частности, "дипломатке" не понравилось, что Макрон утверждает, будто бы Франция никогда не хотела и не будет хотеть "раздавить россию". Несмотря на призыв политика возобновить переговоры по мирному урегулированию войны, захарова нашла, к чему придраться.

Свою реакцию на комментарий Макрона, озвученный журналистам после участия в Мюнхенской конференции по безопасности, мария захарова оставила в собственном Telegram-канале. В частности, она вспомнила о Наполеоне, существование которого якобы исторически подтверждает желание французов уничтожить россию.

Однако сначала о Макроне. Он, в частности, заявил, что ждет поражения российской армии в Украине и желает Киеву победы, однако почему-то убежден, что военным путем конфликт закончить не удастся.

"Я не думаю, как некоторые считают, что россия должна быть полностью разгромлена, атакована на своей земле. Эти наблюдатели хотят, прежде всего, раздавить россию. Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет", — добавил он, подчеркнув необходимость вернуться к мирным переговорам.

Реакция захаровой оказалась очень яркой. Она вспомнила Франции и Наполеона, и членство в НАТО, и вроде бы участие в готовности устроить госпереворот в россии.

Заявление марии захаровой

"Но вообще Макрон бесценен. Он откровенно признался, что все эти годы Запад занимался не просто вмешательством во внутренние дела россии, но и пытался сменить власть. "Когда я слышу разговоры об изменениях режима в россии, то всегда спрашиваю: какой режим мы будем менять ? Какую власть? Потому что за последнее десятилетие было много попыток сменить режим и все они закончились неудачей", — пишет спикер МИД россии.

Интересно, что в комментариях уже указали на то, что эту цитату захарова беспощадно извратила, интерпретировав на свой лад.

Конечно, есть среди комментаторов и множество недовольных Макроном россиян.

Но есть и те, кто реально оценивает ситуацию, критикуя именно российских политиков.

Следует добавить, что Макрон упоминал о переговорах между рф и Украиной и во время выступления на Мюнхенской конференции. В частности, он призвал обрести смелость и силу, чтобы выстроить диалог с российской стороной, что могло бы помочь обрести мир.

"Телеграф" также писал о требованиях к переговорам с Украиной, которые на днях выдвинули российские политики. Кремлевский империализм выглядит неизлечимым.