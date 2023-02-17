Макрон снова заговорил о диалоге с россией - призывает "найти смелость"

Французский лидер считает, что необходимо найти смелость и силу, чтобы выстроить диалог с россией

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз заговорил о диалоге с россией. По его мнению, без разговора со страной-агрессором мира в Европе не будет.

Об этом Макрон заявил в ходе своего выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене в пятницу, 17 февраля.

"Мы должны найти силу и смелость, чтобы выстроить диалог с россией, без которого невозможен мир в Европе. Но время для диалога еще не настало. На данный момент важно сконцентрироваться на интенсификации военной помощи Украине. В этом плане нас ждут важные недели и месяцы", — сказал Макрон.

Он также добавил, что нужно быть готовыми на случай, если такая поддержка понадобится в течение более длительного времени.

"Единство и решимость важны для того, чтобы предоставить Украине средства вернуться за стол переговоров приемлемым образом и работать над долгосрочным миром на условиях, которые выбрали украинцы", — добавил он.

Сейчас, по мнению Макрона, время для диалога с рф еще не наступило, передает издание The Guardian.

"Сейчас время диалога не наступило, потому что россия выбирает войну, выбирает эскалацию войны. россия решила атаковать гражданские объекты инфраструктуры и совершать военные преступления. Соответственно, россия не может и не выиграет эту войну. Ее нападение должно завершиться поражением", — отметил Макрон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Эммануэль Макрон в ноябре 2022 года заявил, что он поддерживает идею мирных переговоров между президентом Украины и российским диктатором. Но в то же время, по его мнению, главной в этом диалоге должна оставаться Украина.

Кроме того, в США вновь заговорили о переговорах между Украиной и страной-агрессором. Генерал Марк Милли считает, что война должна завершиться за столом переговоров.