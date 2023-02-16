В США опять заговорили о переговорах Украины с россией

Победа Украины будет означать полный крах российской армии и государства

Война россии в Украине должна завершиться за столом переговоров. Ни одна из стран не должна достигнуть своих военных целей.

Такое мнение в интервью Financial Times высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. По его словам, окно дипломатии может возникнуть в любое время.

Марк Милли убежден, что россияне не смогут достичь своих целей, а именно захвата новых территорий Украины и смены руководства, военным путем. К тому же американский генерал уверен, что россии не удастся захватить Украину полностью. Но и ВСУ придется трудно — выгнать оккупантов со своей земли будет очень тяжело. И если это произойдет, то будет означать полный крах для российской армии.

Также Марк Милли считает, что окно для дипломатии все еще может открыться в любой момент.

"До начала весны еще несколько недель, но это скользящее окно. Возможности есть в любой момент времени", — сказал он, отметив, что ни одна из сторон конфликта на сегодняшний день не готова рассматривать переговоры.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский доступно объяснил, почему не ведет переговоров с владимиро путиным. Украинский президент уверен, что россии переговоры не нужны.