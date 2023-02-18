Хочет сделать Украину "нормальной страной": москва назвала условие мирных переговоров с Киевом

Причиной для новых "хотелок" кремля стал "огромный военный потенциал" Украины

Начавший кровавую войну против Украины кремлевский режим подает сигналы о готовности к мирным переговорам "в любой момент".

Такой вывод можно сделать из заявлений, которые прозвучали из уст посла рф в Великобритании андрея келина в его интервью каналу AlArabiya.

"Украина стала реальной опасностью для России. У нее большой военный потенциал, и мы должны этот потенциал уменьшить. Мы хотим сделать Украину нормальной страной, в которой все национальности живут в равных условиях", — сказал подчиненный лаврова.

По его словам, россия была готова к мирным переговорам еще в апреле прошлого года, однако Украина и ее союзники решили продолжать воевать. При этом посол предпочел "забыть" о том, что именно его страна напала без всякой причины на наше государство.

"Откровения" келина прозвучали, вероятно, в связи с тем, что на следующей неделе Генеральная Ассамблея ООН проголосует за проект резолюции, в котором подчеркивается "необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира" в соответствии с учредительным Уставом Организации Объединенных Наций.

Резолюция повторяет свои требования к Москве вывести свои войска и призывает к прекращению боевых действий. И Генассамблея, состоящая из 193 членов, скорее всего, проголосует за принятие резолюции – ведь нападение рф на мирную Украину, а затем чудовищные преступления ее военных против мирного населения ужаснули многих людей на планете. Поэтому вряд ли стоит верить словам кремлевских дипломатов – это всего лишь очередная попытка волка в овечьей шкуре вызвать к себе сочувствие.

Напомним, что даже "искренний друг" путина президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что время для диалога с москвой еще не настало, и на данный момент важно сконцентрироваться на интенсификации военной помощи Украине.