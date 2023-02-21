Никакой помощи российским оккупантам: в ЕС очертили "красные линии" для Китая

В ЕС предупредили Китай о последствиях военной помощи россии

Европейский союз предостерег Китай, который начал готовить мирный план по Украине, от любых поставок оружия россии для войны против Украины.

Как информирует DW, об этом сообщил высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС в Брюсселе.

По его словам, если Пекин начнет это делать, то перейдет через "красную линию" в двусторонних отношениях.

Боррель добавил, что в Китае ответили, что этого не произойдет.

Вместе с тем глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что во время Мюнхенской конференции по безопасности объяснила китайской делегации, что их страна несет ответственность за сохранение мира во всем мире, как член Совбеза ООН.

Кроме того, она отметила, что Китай не должен поставлять россии оружие или товары двойного назначения.

Как сообщалось ранее, в США накануне сообщили, что российские военные могли получить от официального Пекина нелетальную помощь, вроде военной формы или бронежилетов. При этом там считают, что Китай продолжает "балансировать на грани, чтобы не быть пойманным".

Напомним, во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Китая назвал войну в Украине "украинской проблемой" и "украинским кризисом" ни разу не упомянув при этом об ответственности россии.