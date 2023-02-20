Китай готовит мирный план для Украины: почему в США и Европе обеспокоены

Мирный план от Китая ожидается уже со дня на день

В США и Европе обеспокоены мирным планом для окончания войны в Украине, который, как ранее стало известно, разрабатывают в Китае. В этих странах ожидают, что он будет представлен 24 февраля.

Об этом пишет Bloomberg.

"Хотя Китай не обнародовал детали мирного плана, Ван (глава канцелярии по международным делам ЦК Компартии Китая Ван И — Ред.) сказал, что предложение будет включать призывы к уважению территориальной целостности, защите ядерных объектов и противодействию использованию биохимического оружия. Это сразу же было встречено с некоторым скептицизмом на местах: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вывод российских войск из Украины должен быть условием любой мирной сделки: "Справедливый мир не может означать, что агрессор получает вознаграждение", — говорится в материале.

В материале со ссылкой на анонимные европейские источники, знакомые с планом, сообщается, что в него могут будут включены призывы к прекращению огня и поставок оружия в Украину. В США и Европе ожидают, что Китай предложит свой план в годовщину вторжения РФ — 24 февраля, "чтобы конкурировать с резолюцией, поддержанной сторонниками Украины, требующей, чтобы россия вывела войска и прекратила боевые действия".

"Хотя у плана Китая мало шансов на успех, союзники США обеспокоены тем, что это предложение может найти отклик в странах глобального Юга и потенциально привлечь голоса в ООН", — говорится в статье.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский высказался по поводу отношений с Китаем.

Также мы сообщали о том, что главный дипломат Китая назвал развязанную путиным войну "украинским кризисом".