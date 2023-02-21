Жодної допомоги російським окупантам: у ЄС окреслили "червоні лінії" для Китаю

У ЄС попередили Китай про наслідки військової допомоги росії

Європейський союз застеріг Китай, який почав готувати мирний план щодо України, від будь-яких поставок зброї росії для війни проти України.

Як інформує DW, про це повідомив високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель після засідання Ради ЄС у Брюсселі.

За його словами, якщо Пекін почне це робити, то перейде через "червону лінію" у двосторонніх відносинах.

Боррель додав, що у Китаї відповіли, що цього не станеться.

Водночас глава МЗС Німеччини Анналена Бербок повідомила, що під час Мюнхенської конференції з безпеки пояснила китайській делегації, що їхня країна несе відповідальність за збереження миру в усьому світі, як член Ради безпеки ООН.

Крім того, вона зазначила, що Китай не повинен постачати росії зброю або товари подвійного призначення.

Як повідомлялося раніше, у США напередодні повідомили, що російські військові могли отримати від офіційного Пекіна нелетальну допомогу, на зразок військової форми або бронежилетів. При цьому там вважають, що Китай продовжує "балансувати на межі, щоби не бути спійманим".

Нагадаємо, під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції глава МЗС Китаю назвав війну в Україні "українською проблемою" і "українською кризою" жодного разу не згадавши при цьому про відповідальність росії.