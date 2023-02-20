Китай готує мирний план для України: чому у США та Європі стурбовані

Мирний план від Китаю очікується вже з дня на день

У США та Європі стурбовані мирним планом для закінчення війни в Україні, який, як раніше стало відомо, розробляють у Китаї. У цих країнах очікують, що його буде представлено 24 лютого.

Про це пише Bloomberg.

"Хоча Китай не оприлюднив деталі мирного плану, Ван (голова канцелярії з міжнародних справ ЦК Компартії Китаю Ван І — Ред. ) сказав, що пропозиція включатиме заклики до поваги до територіальної цілісності, захисту ядерних об’єктів та протидії використанню біохімічної зброї. Це відразу ж було зустрінуто з деяким скептицизмом на місцях: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що виведення російських військ з України має бути умовою будь-якої мирної угоди: "Справедливий мир не може означати, що агресор отримує винагороду", — йдеться у матеріалі.

У матеріалі з посиланням на анонімні європейські джерела, знайомі з планом, повідомляється, що до нього можуть бути включені заклики до припинення вогню та постачання зброї в Україну. У США та Європі очікують, що Китай запропонує свій план у річницю вторгнення РФ — 24 лютого, "щоб конкурувати з резолюцією, підтриманою прихильниками України, яка вимагає, щоб росія вивела війська і припинила бойові дії".

"Хоча у плану Китаю мало шансів на успіх, союзники США стурбовані тим, що ця пропозиція може знайти відгук у країнах глобального Півдня та потенційно залучити голоси до ООН", — йдеться у статті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський висловився з приводу відносин із Китаєм.

Також ми повідомляли про те, що головний дипломат Китаю назвав розв’язану путіну війну "українською кризою".