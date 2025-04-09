20 років разом: як король Чарльз III і Камілла святкують річницю в Італії (фото)

Шлях кохання британської пари був непростим

Король Чарльз III і королева Камілла відзначають 20-ту річницю шлюбу. Ювілей вони святкують під час офіційного візиту до Італії, де 9 квітня відбувся урочистий прийом.

Як повідомляє "Newsweek", зустріч ознаменувалася важливою подією, оскільки король став першим британським монархом, який виступив перед двома палатами італійського парламенту.

Історія кохання та щасливий шлюб

Репортер Роберт Джобсон, який першим повідомив про їхнє весілля у 2005 році, розповів, що Чарльз зараз щасливий у шлюбі з Каміллою. Їхній шлях був непростим: пара стикалася з критикою, опором з боку синів Карла і суспільною неприязню. Але з часом Камілла стала важливою частиною королівської родини.

Сьогодні їхній шлюб вважають прикладом стабільності та підтримки. Спочатку Камілла не мала народної підтримки, але її роль у монархії зміцнилася, особливо під час хвороби Чарльза.

Фото: Кріс Джексон Фото: Кріс Джексон

"На початку вона не була такою популярною, але королева активізувалася, коли король проходив хіміотерапію, і я думаю, що її сприймають як непохитну жінку", — зазначив репортер.

У 2022 році королева Єлизавета II висловила бажання, щоб Камілла стала королевою-консортом, що остаточно закріпило її місце в королівській родині.

Державні обов'язки перед святом

Перед святом король не відсторонився від важливих державних обов’язків. У Великій Британії Чарльз III провів 2 березня зустріч із Володимиром Зеленським у маєтку Сандрінгем у Норфолку.

Український президент прибув туди гелікоптером із Лондона, де його особисто зустрів король.

Фото: Sky News Фото: Sky News

На саміті Чарльз III висловив солідарність з українським народом і запевнив у подальшій підтримці з боку британської монархії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що король Британії та принцеса Уельська розпочали конфіденційні переговори, щоб нарешті прибрати королівський розкол між принцом Гаррі та іншими членами монаршої родини, включаючи принца Вільяма.