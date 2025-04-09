20 лет вместе: как король Чарльз III и Камилла празднуют годовщину в Италии (фото)

Путь любви британской пары был непростым

Король Чарльз III и королева Камилла отмечают 20-ю годовщину брака. Юбилей празднуют во время официального визита в Италию, где 9 апреля состоялся торжественный прием.

Как сообщает "Newsweek", встреча ознаменовалась важным событием, поскольку король стал первым британским монархом, выступившим перед двумя палатами итальянского парламента.

История любви и счастливый брак

Репортер Роберт Джобсон, первым сообщивший об их свадьбе в 2005 году, рассказал, что Чарльз сейчас счастлив в браке с Камиллой. Их путь был непростым: пара сталкивалась с критикой, сопротивлением со стороны сыновей Карла и общественной неприязнью. Но с течением времени Камилла стала важной частью королевской семьи.

Сегодня их брак считают примером стабильности и поддержки. Первоначально Камилла не имела народной поддержки, но ее роль в монархии укрепилась, особенно во время болезни Чарльза.

Фото: Крис Джексон Фото: Крис Джексон

"В начале она не была столь популярной, но королева активизировалась, когда король проходил химиотерапию, и я думаю, что ее воспринимают как непреклонную женщину", — отметил репортер.

В 2022 году королева Елизавета II выразила желание, чтобы Камилла стала королевой-консортом, что окончательно закрепило ее место в королевской семье.

Государственные обязанности перед праздником

Перед праздником король не отстранился от важных государственных обязанностей. В Великобритании Чарльз III провел 2 марта встречу с Владимиром Зеленским в имении Сандрингем в Норфолке.

Украинский президент прибыл туда вертолетом из Лондона, где его лично встретил король.

Фото: Sky News Фото: Sky News

На саммите Чарльз III выразил солидарность с украинским народом и заверил дальнейшую поддержку со стороны британской монархии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что король Британии и принцесса Уэльская начали конфиденциальные переговоры, чтобы наконец убрать королевский раскол между принцем Гарри и другими членами монаршей семьи, включая принца Уильяма.