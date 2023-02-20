Мюнхенська конференція. 5 головних сигналів для України та світу

Країни Заходу продовжують консолідуватися проти рф і почали "загравати" з Китаєм

Напередодні у німецькому Мюнхені завершилась міжнародна конференція з безпеки, центральною темою якої була війна в Україні, протидія росії та глобальний вплив агресії рф на світову безпеку.

"Телеграф" зібрав в умовну підбірку п'ять найбільш важливих заяв і подій, які відбулися на форумі (який неофіційно називають "безпековим Давосом") та які мають важливе значення для України і світової безпеки.

1. Бан путіна та Ірану і "загравання" з Китаєм

Якщо минулого року росія сама відмовилась делегувати своїх представників в Мюнхен, мотивуючи це "втратою інтересу до конференції", цьогоріч вже самі організатори форуму офіційно відмовилися запрошувати рф.

А перед самітом голова Мюнхенської конференції з питань безпеки Крістоф Хойсген заявляв, що нинішній росії слід провести справжню "депутінізацію", перш ніж розпочинати відновлення відносин із іншими державами, зокрема Німеччиною. На думку дипломата, подібне "очищення" рф доведеться пройти, як свого часу гітлерівська Німеччина та її союзники проходили через денацифікацію після поразки у Другій світовій війні.

Але трибуну для виступів росіяни все ж таки отримали — майданчик для антипутінських заяв організатори надали опонентам кремля Гаррі Каспарову, Михайлу Ходорковському, Жанні Нємцовій, Юлії Навальній та Дмитру Гудкову.

Також цьогоріч саміт обійшовся і без Ірану, який раніше запрошували в Мюнхен на безпекові саміти.

Серед найцікавіших гостей конференції — керівник Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван Ї. На полях саміту очільник китайської дипломатії навіть провів перемовини з главою МЗС України Дмитром Кулебою. "Ми погодилися, що фундаментальний принцип територіальної цілісності, закріплений у Статуті ООН, є священним для обох наших держав. Я вкотре наголосив, що всі ініціативи, спрямовані на відновлення миру в Україні, мають базуватися на ньому", — цитує Кулебу пресслужба вітчизняного зовнішньополітичного відомства.

Перед тим стало відомо, що Пекін пропонує свій "мирний план" для закінчення війни в Україні. Ван Ї не розкривав суть документу, який днями представить Китай, але наголосив при тому, що "суверенність має поважатися". "Не може бути ядерної війни. Ми будемо протистояти використанню ядерних технологій не в мирних цілях. Також разом ми маємо протистояти використанню хімічної та біологічної зброї у будь-яких ситуаціях", — також зазначав дипломат КНР, який після Мюнхену вирушив до москви.

2. Далекобійні ракети для України

Про наміри їх передати Києву чи не вперше публічно заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. "Нам потрібна військова стратегія щодо України. путін думає, що Захід втомився від допомоги Україні, але це не так. Зараз саме час подвоїти нашу військову підтримку. Ми будемо постачати далекобійні боєприпаси та системи ППО", — заявив голова британського уряду.

Він також закликав союзників подвоїти воєнну допомогу українській стороні, навіть якщо це вичерпає західні запаси.

3. Умови для європерспектив України

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у своєму виступі спрогнозував, що Україна стане членом Євросоюзу після війни, але потрібно змінити "правила процедури" для вступу нових членів.

"Україна належить до сім'ї Європейського Союзу. І вона буде членом Європейського Союзу. Однозначно після того, що сталося. Після російських бомбардувань і вбивств", — заявив Боррель, додаючи, що майбутнє України буде пов'язане з Європейським Союзом, "це зобов'яже нас змінити наші правила процедури".

"Це змінить розмір і різноманітність Європи, тому якщо Україна стане членом — багато Балканських країн також це зроблять", — спрогнозував Боррель.

4. Танки і літаки для ЗСУ

В дискусіях щодо подальшої збройної підтримки України на конференції в Мюнхені топполітики знову порушували питання танків.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, якнайшвидше поставити їх Україні. За його словами, ФРН нібито сприятиме цьому.

"Усі ті, хто можуть надіслати бойові танки цього типу, повинні зробити це. Міністр оборони Борис Пісторіус, міністр закордонних справ Бербок та я особисто інтенсивно закликаємо до цього. Німеччина робитиме все, що у її силах, аби зробити ці рішення легшими для партнерів. Наприклад, навчаючи українських солдатів керувати танками тут у Німеччині або надаючи підтримку з точки зору поставок і логістики", – заявив німецький урядовець.

При цьому Шольц визнав ситуацію з танковою коаліцією як "дуже складний кейс". Він запевнив, що ФРН активно працює, щоби всі країни, які обіцяли передати танки, зробили це. Німеччина передає дуже сучасні танки, підкреслив канцлер ФРН, але інші країни можуть передати більш старі моделі.

Уся ця допомога "матиме конкретний військовий ефект", — переконаний глава німецького уряду.

У свою чергу міністр оборони ФРН Пісторіус уточнив журналістам у Мюнхені, що "німецькі танки Leopard прибудуть в Україну найпізніше в останній тиждень березня".

Президент Франції Еммануель Макрон у своєму виступі щодо посилення ЗСУ танками і авіацією вдався до обережних формулювань: "Ми маємо посилити наші зусилля з метою допомогти народу України. Щоб Україна сама могла почати контрнаступ, щоб отримати прийнятні умови для переговорів і в той момент, коли це обере Україна. Ми готові інтенсифікувати наші зусилля. Наступні місяці і тижні будуть вирішальними. Водночас ми маємо бути готовими до тривалого конфлікту… Наша єдність є важливою, щоб надати Україні засоби, які дозволять їй повернутися за стіл переговорів на прийнятних умовах, працювати над довготривалим миром на умовах, які визначатимуть самі українці".

У той же час прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький був більш рішучим та повідомив, що Польща готова до передачі ЗСУ літаків у рамках ширшої коаліції. "Ми готові до цього", — сказав Моравецький, наголосивши, що поляки "надихають" інших робити це.

Моравецький наголосив що союзники повинні "допомогти Україні захиститися і в повітрі". Він повідомив, що йде діалог США, оскільки Польща має стати частиною більшої коаліції на чолі з Америкою. Польський прем’єр також знову наголосив на тому, що для передачі Україні сучасних, а не радянських винищувачів, їх має вистачати й у Польщі. У країні 48 F-16, замовлені нові F-35 та FA-50 з Кореї.

Втім, поки далі розмов та загальних заяв від світових лідерів щодо літаків для України ця тема за підсумками Мюнхена та після нещодавнього "Рамштайну-9" не просунулась.

5. Світовий порядок без росії

Під час виступу в Мюнхені Макрон підтримав дискусію щодо реформування Радбезу ООН та післявоєнного устрою світу в контексті безпеки.

"Нам доведеться уточнювати глобальний порядок та його інклюзивність. Частиною цього, за визначенням, є (реформування. – Авт.) Ради Безпеки ООН. Будемо дуже чіткими у цьому: один з постійних членів просто вирішив вбити ті правила, які б він мав би відстоювати. Тож, ми маємо реформувати (РБ ООН. – Авт.) та переформувати її", — заявив французький президент.

Крім того, Макрон визнав, що "наразі не час для діалогу (з путіним. — Авт.), адже росія обрала війну, її ескалацію і обрала йти шляхом воєнних злочинів та нападів на цивільну інфраструктуру".

При цьому лідер Франції вказав на те, що рф проводить дестабілізацію на лише в Україні, але і в Африці та на Кавказі і наголосив на ролі в цьому "Групи Вагнера", а також визнав, що раніше вірив запевненням путіна, що російський уряд не має стосунку до ЧВК.

Не обійшлося без скандалу. Як пише видання Le Figaro, повертаючись в Париж Макрон розповів журналістам, що є противником розпаду росії після війни чи воєнних операцій на території рф.

"Хочу, щоб росія зазнала поразки в Україні, і я хочу, щоб Україна змогла захистити свою позицію, але я переконаний, що в кінцевому підсумку це не закінчиться військовим шляхом… Не думаю, як дехто вважає, що рф повинна бути повністю розгромлена, атакована на своїй землі. Ці спостерігачі хочуть, перш за все, розчавити росію. Це ніколи не було позицією Франції і ніколи не буде", — зазначив політик.

Віце-президент США Камала Гарріс запевнила, що США продовжуватимуть підтримувати юридичний процес в Україні та міжнародні розслідування воєнних злочинів рф, "оскільки справедливість має перемогти".

"Штати офіційно зазначають, що рф вчиняє злочини проти людства. Я говорю всім тим, хто вчиняє ці злочини, та їхнім керівникам, які є співучасниками злочину: ви будете притягнуті до відповідальності", — сказала вона, додаючи, що через рік після початку повномасштабної війни "Київ все ще стоїть, росія ослаблена, а НАТО сильніший, ніж будь-коли".

Крім того, за спиною у путіна за посередництва США на полях Мюнхена Вірменія та Азербайджан провели двосторонню зустріч (вперше з кінця жовтня-2022). Після перемовин обидві сторони заявили про досягнення прогресу в укладанні мирної угоди.

Однак вже на панельній дискусії про розбудову безпеки на Південному Кавказі обидві країни висловили протилежні позиції щодо статусу Нагірного Карабаху, блокади Лачинського коридору та напряму майбутніх переговорів.

Зазначимо, влітку минулого року ексспікерка Палати представників США Ненсі Пелосі на тлі послаблення путінського ОДКБ з офіційним візитом відвідувала Вірменію. Схоже, Вашингтон не полишає спроб в обхід кремля врегулювати ситуацію довкола Карабаху.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський виступив на 58-й Мюнхенській конференції з питань безпеки. Гарант закликав країни Заходу допомогти Україні, а не проводити провальну політику умиротворення агресора.

Також "Телеграф" писав, що за словами Зеленського, на Заході знімається табу щодо постачання Україні далекобійних ракет.