Іран наблизився до створення ядерної зброї: що вдалося дізнатися

Збагачення урану в Ірані має відбуватися максимум до 60%

На ядерній карті світу виникла ще одна небезпека. В Ірані виявили збагачений до 84% уран. Це менша концентрація за необхідну для ядерної зброї, але в країни є ядерні амбіції.

Водночас до рівня використання у ядерних бомбах — лише 6%. Деталі повідомляє Bloomberg. МАГАТЕ наразі намагається з’ясувати, як Ірану вдалося накопичити настільки збагачений уран. Висока концентрація могла бути як навмисною, так і випадковою через накопичення в мережі трубок, що з’єднують центрифуги для розділення ізотопів.

Саме останньої версії дотримуються в Ірані, який офіційно повідомляв про налаштування центрифуг для збагачення лише до 60%. В організації по атомній енергетиці Ірану заявили, що "існування часток урану більших за 60% не означає того самого, що і збагачення на понад 60%".

Зазначається, що підозріла активність зі збагачення вже виявлена вдруге. Іранське ядерне питання буде розглядатися в березні у Відні. Зазначається, що у МАГАТЕ попереджали, що рівень збагачення навіть до 60% технічно не відрізнити від рівня, необхідного для створення ядерної зброї.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія співпрацює з Іраном, отримуючи від цієї держави зброю. Водночас окуповані росією частини України Іран російськими визнати відмовився.