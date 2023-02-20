Иран приблизился к созданию ядерного оружия: что удалось узнать

Обогащение урана в Иране должно происходить максимум до 60%

На ядерной карте мира возникла еще одна опасность. В Иране обнаружили обогащенный до 84% уран. Это меньшая концентрация, чем необходима для ядерного оружия, но у страны есть ядерные амбиции.

В то же время, до уровня использования в ядерных бомбах остается всего 6%. Подробности сообщает Bloomberg. МАГАТЭ сейчас пытается выяснить, как Ирану удалось накопить столь обогащенный уран. Высокая концентрация могла быть как умышленной, так и случайной из-за накопления в сети трубок, соединяющих центрифуги для разделения изотопов.

Именно последнюю версию поддерживают в Иране, который официально сообщал о настройке центрифуг для обогащения лишь до 60%. В организации по атомной энергетике Ирана заявили, что "существование частиц урана более 60% не означает, что и обогащение превысило 60%".

Подозрительная активность по обогащению уже обнаружена второй раз. Иранский ядерный вопрос будет рассматриваться в марте в Вене. Отмечается, что в МАГАТЭ предупреждали, что уровень обогащения даже до 60% технически не отличается от уровня, необходимого для создания ядерного оружия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия сотрудничает с Ираном, получая от этого государства оружие. В то же время оккупированные россией части Украины Иран российскими признать отказался.